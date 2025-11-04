Ukrajinski dronovi natjerali Putina na drastičan potez: 'Moramo osigurati zaštitu'

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u utorak zakon koji odobrava korištenje rezervista za zaštitu rafinerija nafte i druge energetske infrastrukture u Rusiji zbog ukrajinskih napada koji se događaju gotovo svaki tjedan.

Napadi ukrajinskih dronova izazivaju redovito štetu na naftnim i plinskim postrojenjima i cjevovodima zbog čega rastu cijene goriva.

Zakon koji je Putin u utorak potpisao otvara mogućnost slanja rezervista "kako bi se osigurala zaštita esencijalnih postrojenja" na zahtjev vlade i u zamjenu za financijsku naknadu.

Češći napadi na ruske rafinerije

Rusija je u rujnu 2022. mobilizirala gotovo 300.000 rezervista za borbe u Ukrajini, nekoliko mjeseci nakon početka invazije na tu zemlju i u trenutku kada su ruske oružane snage bile u teškoj situaciji.

No od početka rata nije proglašena opća mobilizacija jer vojska privlači dobrovoljce kojima se obećavaju velike plaće i socijalne pogodnosti.

Ukrajinci zadnjih mjeseci intenziviraju napade na ruske rafinerije i skladišta nafte kako bi Moskvi smanjili prihode. Rusija je u zadnje vrijeme također izvela nekoliko valova napada na električnu i plinsku infrastrukturu u Ukrajini.

