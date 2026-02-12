Ukrajinske snage napale Rusiju: Je li to bio odgovor na raketni napad na Kijev ranije iste noći?

Ukrajinske snage izvele su noćne napade na vojne i energetske objekte u nekoliko ruskih regija, priopćile su u četvrtak lokalne vlasti. Guverner Volgogradske regije Andrej Bočarov rekao je da je sustav protuzračne obrane odbio raketni napad tijekom noći.

"Izbio je požar zbog pada krhotina na okolicu zgrade Ministarstva obrane u blizini sela Kotlubana", napisao je Bočarov na kanalu regionalne uprave na Telegramu.

Evakuacija područja naređena je zbog stalnih detonacija, rekao je. Još nema izvješća o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti na civilnoj infrastrukturi. Slike i videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju višestruke eksplozije u regiji.

Ukrajinski mediji izvijestili su da su pogođena skladišta raketnog topništva u području Volgograda. Te se tvrdnje nisu mogle neovisno provjeriti. Ruske vlasti priopćile su da su dvije osobe ozlijeđene u odvojenom napadu dronom u sjevernijoj Tambovskoj regiji. Guverner Jevgenij Pervišov rekao je da su krhotine pogodile tehničko učilište i trgovinu u gradu Mičurinsku.

Ukrajinski mediji također su izvijestili o napadu dronom na rafineriju u Komiju, sjevernoj ruskoj republici. Lokalne hitne službe potvrdile su najmanje jedan napad dronom, ali nisu podijelile detalje o šteti.

Slike na društvenim mrežama daju naslutiti da je pogođena rafinerija, no te se informacije nisu mogle provjeriti. Ruske su vlasti priopćile da je zračna luka u gradu Uhti privremeno zatvorena zbog sigurnosnih razloga.

Odgovor Ukrajine?

Podsjetimo, rano jutros Ukrajina je svjedočila novom velikom napadu ruskih projektila na svoju prijestolnicu Kijev. Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je na Telegramu kako masovni napad još uvijek traje te da su pogođene zgrade s obje strane rijeke Dnjipro. Zasad nema službenih informacija o žrtvama, a na teren su odmah upućeni timovi hitne medicinske pomoći.

Snažne eksplozije odjekivale su gradom, a prema riječima Timura Tkačenka, načelnika kijevske vojne uprave, najmanje je jedan projektil pogodio istočno predgrađe. Svjedoci Reutersa opisali su jaku detonaciju koja se širila kroz cijeli grad.

Napad nije pogodio samo Kijev i grad Dnjipro na jugoistoku zemlje našao se pod granatiranjem. Regionalni guverner Oleksandr Ganža potvrdio je oštećenje nekoliko privatnih kuća i automobila, no zasad nema naznaka ljudskih žrtava. Unatoč završetku ponoći, uzbune za zračnu opasnost u Kijevu i Dnjipru ostale su na snazi, dok se stanovnici i dalje pripremaju na moguće nove napade.

