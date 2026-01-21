Ukrajinci razorili ruski natni terminal, najmanje dvoje mrtvih: 'Ovo im je druga noć zaredom'

Dvije osobe su ubijene u napadu na naftni terminal u blizini sela Volna u ruskom Krasnodarskom kraju, izvijestio je u srijedu guverner Venijamin Kondratjev, javlja Kyiv Independent.

"Trenutno gori terminal, a zapaljena su četiri spremnika za naftne proizvode. Za saniranje posljedica mobilizirano je 97 ljudi i 29 jedinica opreme, uključujući zaposlenike ruskog Ministarstva za hitne situacije", kazao je.

Ovo je druga noć zaredom da je Krasnodarski kraj napadnut, dodao je.

U ranim jutarnjim satima srijede 11 osoba je ozlijeđeno, a jedna je poginula u noćnom napadu u ruskoj Republici Adigeji, dok je odvojeni napad dronom izazvao požar u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju.

On Wednesday evening, Ukraine carried out strikes on the Tamanneftegaz oil and gas terminal located near the settlement of Volna in Krasnodar Krai, southern Russia.



A video below shows the activity of Russian air defenses in the area and the moment of one of the Ukrainian… pic.twitter.com/GBEXwOiJx1 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) January 21, 2026

Napad dronova

Dronovi su pogodili rafineriju nafte Afipsky u Krasnodarskom kraju, izazvavši požar u postrojenju, izvijestili su ruski mediji i lokalne vlasti.

Rafinerija je jedna od najvećih u južnoj Rusiji. Više puta je bila meta prethodnih napada dronovima, uključujući napade prijavljene prošlog rujna i studenog koji su uzrokovali požare u postrojenju.

Ukrajina smatra energetska nalazišta Moskve vojnim ciljevima jer izravno financiraju ruski rat protiv Ukrajine. Kijev redovito napada duboko u Rusiji u nastojanju da smanji borbenu moć Kremlja.

