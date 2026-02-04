Ukrajinci uništili močni ruski Solntsepjok, oružje koje trga unutarnje organe prije smrti

Ukrajinske snage uništile su jedno od najstrašnijih ruskih oružja - termobarični bacač raketa TOC-1A Solntsepjok - prvi put u povijesti na ruskom teritoriju. Napad su izveli piloti dronova FPV bojne bespilotnih sustava "Bulava" iz 72. mehanizirane brigade ukrajinske, nazvane po Crnim Zaporošcima. Napad se dogodio u ruskoj regiji Belgorod, odmah preko granice s Ukrajinom. Video koji je jedinica objavila u ponedjeljak prikazuje snimke u stvarnom vremenu s dronova s ​​pogledom iz prvog lica (FPV) dok se približavaju meti.

Snimka prikazuje prvo potvrđeno uništenje TOC-1A unutar Rusije, oružja koje Moskva dugo koristi za bombardiranje ukrajinskih vojnih položaja i civilnih područja termobaričnim raketama, prenosi Kyiv Post. Solntsepjok je pogođen četiri puta zaredom, što je izazvalo masovnu detonaciju njegove municije. Eksplozija je sasvim uništila oružje čija se vrijednost procjenjuje na više od 15 milijuna dolara.

A historic moment.



❗️For the first time, a Russian Solntsepyok TOS-1 heave flamethrower system was destroyed in Belgorod region of Russia, not on the territory of Ukraine that Russia invaded.



Warriors of the Bulava Unmanned Systems Battalion of the 72nd Black Zaporozhets… pic.twitter.com/AFSJNcBwLD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 2, 2026

Ukrajinski dronovi također su pratili obližnju rusku samohodnu haubicu Msta-S. Nekoliko pogodaka FPV-a zapalilo je požar unutar topničkog sustava kalibra 152 mm, a iz vozila se izvijao gust dim. Snimka, objavljena u utorak, sugerira da je posada pobjegla nakon početnog udara, vjerojatno u strahu od eksplozije streljiva. Ukrajinski dronovi nastavili su napadati kako bi osigurali potpuno uništenje haubice.

Maksimalna eksplozija

Često pogrešno nazivan "bacačem plamena", TOС-1A Solntsepjok zapravo je topnički sustav dugog dometa koji ispaljuje nenavođene rakete naoružane termobaričnim bojevim glavama. Ovo oružje dizajnirano je za maksimiziranje učinka eksplozije, a ne vatre, stvarajući iscrpljivanje kisika i ekstremne promjene tlaka sposobne za puknuće unutarnjih organa i uzrokujući trenutnu smrt.

Ruski mediji nazivaju oružje "legendarnim", a ispaljuje salve od 24 rakete. Svaka teži više od 200 kilograma i uništava područje veličine 200 puta 200 metara. Ruske snage su više puta koristile to oružje za rušenje utvrda i uništavanje cijelih naselja u Ukrajini. Ukrajina također koristi nekoliko zarobljenih sustava Solntsepjok, uzetih tijekom ranijih bitaka. Prema ruskim dužnosnicima, Solntsepjok nema izravni ekvivalent nigdje u svijetu.

Unatoč svojoj moći, Solntsepjok ima značajne slabosti. Velik je i lako oklopljen, što ga čini ranjivim na napade protuoklopnih raketnih sustava i bacača granata. Ako je sustav oštećen, može predstavljati opasnost i za obližnje ruske trupe zbog prirode svog streljiva.

Sredinom lipnja 2024. godine, streljivo iz termobarične bojeve glave Solntsepjok eksplodiralo je u Šebekinu, gradu otprilike 7 kilometara sjeverno od rusko-ukrajinske granice u Belgorodskoj oblasti, ubivši tri ruska vojnika.

