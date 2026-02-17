Vojnicima plaćaju zamrzavanje sperme: 'Isprva im je neugodno, ali kad im objasnim...'

Suočena s teškom demografskom krizom koju je ruska invazija dodatno produbila, Ukrajina je pokrenula program kojim vojnicima plaća zamrzavanje sperme kako bi osigurala budućnost nacije. Jedan od onih koji su iskoristili tu mogućnost je Maksim (35), pripadnik Nacionalne garde.

"Naši muškarci ginu. Ukrajinski genski fond nestaje. Ovdje se ne radi samo o mojoj obitelji, već o opstanku cijele nacije", kaže Maksim u telefonskom razgovoru za BBC.

Nedavno je, tijekom dopusta, na nagovor supruge otišao u kliniku u Kijevu i ostavio uzorak sperme. Uzorak je zamrznut bez naknade, u sklopu programa namijenjenog vojnicima na službi. Ako bi Maksim poginuo, njegova supruga mogla bi iskoristiti uzorak kako bi pokušala dobiti dijete koje su oduvijek željeli.

'Odgođeni život'

Ukrajina se i prije invazije borila s niskim natalitetom, no rat je situaciju učinio alarmantnom. Milijuni žena su u izbjeglištvu, a broj trudnica u državnim centrima pao je za polovicu.

Direktorica kijevskog Centra za reproduktivnu medicinu, Oksana Holikova, svjedoči o "sindromu odgođenog života".

"Ako su žene pod stresom, mogu imati problema s menstruacijom. Sve je povezano. Oko 60 posto mojih pacijentica uzima antidepresive, uključujući osobe s napadajima panike zbog projektila i dronova. Osim toga, žene odgađaju velike životne odluke. Boje se zatrudnjeti ako će završiti trčeći u sklonište", navodi Holikova.

Ukrajini je, stoga, svako novorođeno dijete dragocjeno.

Pravna bitka udovica

Put do ostvarivanja roditeljstva za obitelji poginulih vojnika nije bio lak. Prvotni zakon nalagao je uništavanje uzoraka u slučaju smrti donatora, što je izazvalo bijes javnosti nakon što su udovice ratnih heroja javno progovorile o svojim blokiranim pokušajima da začnu.

Katerina Mališko, čiji je suprug Vitalij poginuo u ratu, morala je provesti šest mjeseci na sudu kako bi dobila pravo na njihove zajedničke embrije.

"Plakala sam kad sam pročitala presudu. To je bila naša obitelj, nešto za što smo se borili. Djeca naših palih vojnika imaju pravo živjeti u zemlji za koju su njihovi očevi dali živote", kaže Katerina.

Zakon je u međuvremenu izmijenjen, omogućujući besplatno čuvanje uzoraka do tri godine nakon smrti vojnika.

Tabu tema među vojnicima

Unatoč besplatnom programu, odaziv je još uvijek manji od očekivanog. Problem su, kažu stručnjaci, duboko ukorijenjeni tabui i muški ponos.

Zastupnica Oksana Dmitrieva, koja je sudjelovala u izradi zakona, redovito posjećuje frontu i potiče vojnike na razgovor o seksualnom zdravlju.

"Isprva im je neugodno, ali kad im objasnim da je to njihova prilika za budućnost, počnu dolaziti", kaže Dmitrieva, dok Maksim predlaže radikalniji pristup.

"Muškarci su zatvoreni, a stres na bojišnici ostavlja teške psihološke i fizičke posljedice na plodnost. Možda bismo zamrzavanje sperme trebali uvesti kao obvezu pri mobilizaciji, baš kao i uzimanje uzoraka DNK zbog identifikacije u slučaju smrti".

"Sve što nas koči je to što moramo više razgovarati o ovome i objasniti zašto je važno. Jer mi muškarci nećemo ništa poduzeti dok nam se to ne gurne pod nos i dok nas se ne natjera", zaključuje Maksim.

