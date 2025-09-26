Uhvaćen trenutak svađe Donalda i Melanije u helikopteru? On 'prijetio', ona odmahivala

Donald i Melania Trump snimljeni su kako vode neugodan razgovor u helikopteru Marine One. Predsjednik je mahao prstom svojoj supruzi, dok je ona odmahivala glavom.

Par je ulovljen kamerom dok se vraćao s Opće skupštine UN-a u New Yorku u srijedu navečer, piše Daily Mail.

U jednom trenutku, vidi se, Trump maše prstom prema Melaniji dok razgovaraju sjedeći jedno nasuprot drugome. Isječak završava tako da par silazi iz helikoptera i na kraju se primaju za ruke dok hodaju preko travnjaka Bijele kuće.

Macronu davao bračne savjete

Trump je ranije ove godine ponudio bračne savjete francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu nakon šokantne snimke na kojoj ga je supruga Brigitte pljusnula.

Taj trenutak prenijeli su svi mediji dok su Macronovi stizali u Hanoi. U trenutku kada su se otvorila vrata zrakoplova, vidi se Brigittina ruka kako udara Macrona.

"Postoji video prve dame Francuske kako udara svog supruga Emmanuela Macrona“, rekao je dopisnik Fox Newsa Peter Doocy i pitao ga ima li kakve bračne savjete kao "vođa vođi".

"Pobrinite se da vrata ostanu zatvorena", našalio se iskusni Trump, kojemu je Melania treća supruga.

"Dobro je. Dobro su. To su dvoje stvarno dobrih ljudi. Poznajem ga jako dobro i ne znam o čemu se radilo", rekao je Trump pažljivo birajući riječi.

Trump i Melania bili su na Općoj skupštini UN-a, gdje je tvrdio da su on i prva dama žrtve "trostruke sabotaže" nakon što je tvrdio da su ih pokvarene pokretne stepenice mogle teško ozlijediti.

Žrtve trostruke sabotaže

"PRAVA SRAMOTA dogodila se jučer u Ujedinjenim narodima - Ne jedan, ne dva, već tri vrlo zlokobna događaja!", napisao je na Truth Socialu. Rekao je da je, s obzirom na incident s pokretnim stepenicama, nevjerojatno da Melania i on nisu pali licem naprijed na oštre rubove čeličnih stepenica.

"Oboje smo se čvrsto držali za rukohvat, inače bi to bila katastrofa", dodao je.

"Ljudi koji su to učinili trebali bi biti uhićeni!", rekao je Trump.

Bio je bijesan i zbog kvalitete zvuka svog govora, što je potvrdila i njegova supruga, koja je nakon govora otvoreno primijetila da ga ne razumije.

"Rečeno mi je da je zvuk u dvorani u kojoj je održan govor bio potpuno isključen, da svjetski čelnici, osim ako nisu koristili slušalice prevoditelja, nisu mogli ništa čuti. Prva osoba koju sam vidio na kraju govora bila je Melania, koja je sjedila točno naprijed. Rekao sam: 'Kako sam se snašao?' A ona je rekla: 'Nisam čula ni jednu riječ", rekao je.

Dužnosnik UN-a rekao je za Daily Mail da je zvuk bio tako postavljen namjerno.

"Ozvučenje je dizajnirano kako bi ljudima na svojim mjestima omogućilo da čuju govore prevedene na šest različitih jezika putem slušalica. Tako je već desetljećima", rekao je dužnosnik.

Ipak, govor je dobio sve pohvale

Čini se da nitko nije unaprijed obavijestio predsjednika ili prvu damu o tome. Trumpu nije radio ni blesimetar pa je morao improvizirati, a govor je i kasnio 15 minuta.

Međutim, njegov govor su svi pohvalili.

Glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric rekao je da je Bijela kuća u to vrijeme koristila Trumpov blesimetar.

"Trebali bi se sramiti. Šaljem kopiju ovog pisma glavnom tajniku i zahtijevam hitnu istragu. Nije ni čudo što Ujedinjeni narodi nisu bili u stanju obaviti posao za koji su stvoreni. Sve sigurnosne snimke na pokretnim stepenicama treba sačuvati, posebno gumb za zaustavljanje u nuždi. Tajna služba je uključena. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", rekao je Trump o "trostrukoj sabotaži".

Predsjednik je rekao da piše pismo glavnom tajniku UN-a Antóniju Guterresu, tražeći od njega da istraži slučaj. Zatražio je da se sačuvaju sve sigurnosne snimke.

