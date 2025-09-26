Trump potpisao uredbu o prodaji TikToka: Pogledajte što to znači i tko će sada imati kontrolu...

Predsjednik SAD-a potpisao je izvršnu uredbu o planu prodaje američkog poslovanja TikToka američkim i globalnim investitorima, sukladnu i zakonu iz 2024. po kojem će ta aplikacija biti zabranjena ako je kineski vlasnici ne prodaju.

Donald Trump, koji je prošli tjedan razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, više je puta pripisao zasluge za pobjedu na reizboru TikToku. Uredba će omogućiti aplikaciji da nastavi s radom u Sjedinjenim Državama, ali pod domaćom kontrolom i strožim nadzorom nad podacima i algoritmom koji preporučuje sadržaj korisnicima, piše Sky News.

Trump je prošli tjedan razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, gdje su njih dvojica raspravljali o konačnim uvjetima sporazuma. Aplikacija je trebala biti zatvorena za američke korisnike do siječnja 2025. ako je njezin kineski vlasnik, tehnološka tvrtka ByteDance sa sjedištem u Pekingu, ne proda.

Trump je zabranu odgađao četiri puta.

Sporazum, za koji je potpredsjednik JD Vance rekao da je vrijedan oko 14 milijardi dolara, omogućit će da američke operacije TikToka vodi nova zajednička tvrtka, pri čemu će ByteDance držati manje od 20 posto dionica, rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće prije potpisivanja sporazuma.

Dio dogovora i Rupert Murdoch

"Bilo je određenog otpora s kineske strane, ali temeljna stvar koju smo željeli postići jest da želimo održati TikTok u pogonu, ali smo također željeli osigurati da štitimo privatnost podataka Amerikanaca kako to zahtijeva zakon", rekao je gospodin Vance.

"Razgovarao sam s predsjednikom Xijem. Dobro smo razgovarali, rekao sam mu što radimo, a on je rekao da samo naprijed", dodao je Trump.

Američki dužnosnici su prethodno upozoravali da je TikTokov algoritam - složeni sustav pravila i izračuna koje platforme koriste za isporuku sadržaja u feedove ljudi - ranjiv na manipulacije kineskih vlasti. Međutim, američki dužnosnici nikada nisu predočili dokaze koji pokazuju da je Peking pokušao to učiniti.

Izražena je i zabrinutost zbog dijeljenja korisničkih podataka s kineskom vladom - nešto što je ByteDance rekao da ne čini i nikada ne bi učinio.

Trump je pokušao zabraniti TikTok tijekom svog prvog mandata u Bijeloj kući, ali je više puta pripisao aplikaciji, koja ima 170 milijuna američkih korisnika, zasluge za pomoć u ponovnoj pobjedi na izborima. Bijela kuća je također prošli mjesec pokrenula službeni TikTok račun.

Trump je rekao da će medijski mogul Rupert Murdoch i "vjerojatno četiri ili pet apsolutno svjetski poznatih investitora" biti dio dogovora. To uključuje i suosnivača Oraclea Larryja Ellisona. I Ellison i Murdoch imaju političke i poslovne veze s Trumpom, što postavlja nova pitanja o potencijalnom političkom utjecaju na platformu.

Još uvijek se postavlja pitanje o tome kako sporazum funkcionira, ali Trump je rekao da ga je kineski čelnik Xi Jinping odobrio.

Oko 43 posto odraslih osoba u SAD-u mlađih od 30 godina kaže da redovito prati vijesti s TikToka, što je više nego s bilo koje druge aplikacije društvenih medija, uključujući YouTube, Facebook i Instagram, prema izvješću Pew Research Centra.

POGLEDAJTE VIDEO: Okršaj, otkazivanje, ruka pomirenja i prkosna poruka Trumpu: Gadno mu se obilo o glavu'