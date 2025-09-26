Uoči govora Netanyahua u UN-u, Trump poručio: 'Dosta je bilo. Vrijeme je da se prestane'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da neće dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, a uoči govora izraelskog premijera na Općoj skupštini UN-a.

Time je, navodi Reuters, odbacio pozive nekih krajnje desničarskih političara u Izraelu koji žele proširiti suverenitet nad tim područjem i ugasiti nade za održivu palestinsku državu.

S pritiskom političkih saveznika da anektira Zapadnu obalu suočen je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, što je izazvalo uzbunu među arapskim čelnicima, od kojih su se neki u utorak sastali s Trumpom na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UN), navodi agencija.

Netanyahu stigao u New York

"Neću dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Ne, neću to dopustiti. To se neće dogoditi. Dosta je bilo. Vrijeme je da se prestane", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

Trump je to izjavio u trenutcima dok je Netanyahu stizao u New York kako bi u petak održao govor u UN-u.

Netanyahuov ured nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar Trumpovih izjava.

