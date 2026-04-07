NEGIRA OPTUŽBE

Uhićen najodlikovaniji australski vojnik: Terete ga za ratne zločine u Afganistanu

Uhićen najodlikovaniji australski vojnik: Terete ga za ratne zločine u Afganistanu
Foto: YouTube/Screenshot

Roberts-Smith je dosljedno negirao optužbe za nedjela tijekom svoje službe

7.4.2026.
9:31
Hina
YouTube/Screenshot
Najodlikovaniji australski vojnik Ben Roberts-Smith uhićen je u utorak i bit će optužen po pet točaka optužnice za ratne zločine vezane uz ubojstvo nenaoružanih civila u Afganistanu.

Muškarac, kojeg je policija identificirala kao 47-godišnjeg bivšeg pripadnika Australskih obrambenih snaga (ADF), a mediji ga imenovali Benom Roberts-Smithom, uhićen je u utorak ujutro na aerodromu u Sydneyu.

Bit će optužen po pet točaka optužnice za ratne zločine u vezi s ubojstvom pet osoba u Afganistanu između 2009. i 2012. godine, izjavila je australska savezna policija (AFP). Maksimalna kazna za svaku točku optužnice je doživotni zatvor, prenosi Reuters.

Roberts-Smith proglašen je nacionalnim herojem nakon što je odlikovan s nekoliko visokih vojnih priznanja, uključujući Viktorijin križ, za svoje postupke tijekom šest misija u Afganistanu od 2006. do 2012. godine.

Što stoji u optužnici?

Policija u optužnici navodi da žrtve nisu sudjelovale u neprijateljstvima u vrijeme navodnih ubojstava u Afganistanu, te da su bile pritvorene, nenaoružane i pod kontrolom pripadnika ADF-a kada su ubijene. Roberts-Smith je dosljedno negirao optužbe za nedjela tijekom svoje službe.

O nekima od navodnih zločina pisao je list Nine Entertainment u nizu članaka počevši od 2018. godine. Među prijavljenim optužbama bile su da je Roberts-Smith ustrijelio nenaoružanog afganistanskog tinejdžera i gurnuo muškarca s lisicama s litice prije nego što je naredio da ga se ustrijeli.

Roberts-Smith je bezuspješno pokušavao na sudu osporiti ta izvješća u onome što je postalo najskuplji sudski postupak za klevetu u Australiji, a sudac Saveznog suda presudio je 2023. da su novine dokazale četiri od šest optužbi za ubojstvo koje su iznijele. Konačnu žalbu Visoki sud odbacio je u rujnu 2025.

AustralijaRatni ZločinVojnikAfganistan
