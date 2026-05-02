POKUŠAJ IZNUDE /

Uhićen muškarac koji je u dječje kašice stavio otrov za štakore

Foto: Wolfgang Undesser/imago stock&people/Profimedia

Pet 'manipuliranih' staklenki dječje hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj, a šesta staklenka se još uvijek traži

2.5.2026.
20:30
Hina
Austrijska policija rekla je u subotu da je uhitila 39-godišnjeg sumnjivca povezanog sa slučajem trovanja dječjih kašica otrovom za štakore u, kako je rekao njemački proizvođač hrane, pokušaju iznude.

Pet "manipuliranih" staklenki jednog tipa dječje hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija. Šesta staklenka za koju se smatra da je u Austriji još nije pronađena.

"Danas smo uspjeli uhititi sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca", rekao je glasnogovornik policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gdje je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.

HiPP prekasno primijetio mail

Ranije u subotu, novine Kronen Zeitung rekle su da je muškarac uhićen u pokrajini Salzburg koja graniči s Njemačkom.

I dok HiPP nije otkrio detalje iznude, austrijske novine Die Presse izvijestile su ubrzo nakon što je otkriven slučaj da je elektronička pošta poslana HiPP-u u ožujku, u kojoj se tražilo dva milijuna eura unutar šest dana, no da kompanija nije primijetila poruku sve do dva tjedna nakon roka.

HiPP je rekao da je email poslan na grupnu adresu koja se ne provjerava tako često.

POGLEDAJTE VIDEO: Uzbuna zbog dječje hrane gdje je pronađen otrov za štakore: 'Užasnula sam se'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
