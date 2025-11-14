Pao elitni haker kojeg je tražio FBI? Povezan je s jezivim slučajem trovanja novičokom

Ruski haker Aleksej Lukašev (35) koji se nalazio na FBI-evoj listi najtraženijih, navodno je uhićen na Tajlandu, izvijestio je The Sun u četvrtak.

Vlasti nisu službeno objavile ime uhićenog, no postoji nekoliko dokaza koji sugeriraju da u rukama imaju "superhakera svjetske klase", inače agenta ruske vojne obavještajne službe GUR.

In Thailand, authorities arrested a Russian military intelligence officer and “world-class hacker” wanted by the FBI



Police seized laptops, mobile phones, and crypto wallets, freezing around $432,000. According to the FBI database, only one 35-year-old Russian, Alexey Lukashev,… pic.twitter.com/nRpLYRer65 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 13, 2025

Na snimci uhićenja vidi se osoba koja nalikuje Lukaševoj fotografiji s FBI-eve liste traženih, a ruski Telegram kanal VOT TAK ranije je u četvrtak objavio da bi uhićeni haker mogao biti časnik GUR-a Lukašev.

Uhićen u hotelu

Tajlandske vlasti navele su da su od FBI-a primile obavještajne podatke koji su upućivali na to da se kibernetički kriminalac optužen za "probijanje sigurnosnih sustava i napade na vladine agencije u Europi i SAD-u" nalazi na otoku Phuketu. Čim je stigao na otok 30. listopada, stavljen je pod nadzor, a poslije i uhićen u hotelu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Zbog forenzičke analize oduzeti su mu elektronički uređaji - prijenosna računala, mobiteli i digitalni novčanici", priopćio je tajlandski Ured za istragu kibernetičkog kriminala. Očekuje se da će se sada poduzeti pravni koraci vezani uz njegovo izručenje SAD-u.

Trovanje novičokom

Osim što se nalazi na FBI-jevoj listi, haker je također optužen da je sudjelovao u slučaju Skripal. Podsjetimo, riječ je o trovanju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćeri Julije živčanim agensom Novičokom u Velikoj Britaniji 2018. Vjeruje se da je Lukašev bio uključen u hakiranje Julijinih e-mailova.

U SAD-u je pak optužen da stoji iza napada na e-mail Johna Podeste, šefa kampanje Hillary Clinton.

FBI je naveo da se Lukašev smatra opasnim, a poznato je da je koristio niz pseudonimima, među njima i ženska imena.

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci dali zeleno svjetlo za Tomahawk? 'Rusija se treba probuditi i prihvatiti realnost'