'SVJETSKA KLASA' /

Pao elitni haker kojeg je tražio FBI? Povezan je s jezivim slučajem trovanja novičokom

Pao elitni haker kojeg je tražio FBI? Povezan je s jezivim slučajem trovanja novičokom
Foto: Shutterstock/ilustracija

Očekuje se da će se sada poduzeti pravni koraci vezani uz njegovo izručenje SAD-u

14.11.2025.
9:30
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Ruski haker Aleksej Lukašev (35) koji se nalazio na FBI-evoj listi najtraženijih, navodno je uhićen na Tajlandu, izvijestio je The Sun u četvrtak.

Vlasti nisu službeno objavile ime uhićenog, no postoji nekoliko dokaza koji sugeriraju da u rukama imaju "superhakera svjetske klase", inače agenta ruske vojne obavještajne službe GUR. 

Na snimci uhićenja vidi se osoba koja nalikuje Lukaševoj fotografiji s FBI-eve liste traženih, a ruski Telegram kanal VOT TAK ranije je u četvrtak objavio da bi uhićeni haker mogao biti časnik GUR-a Lukašev. 

Uhićen u hotelu 

Tajlandske vlasti navele su da su od FBI-a primile obavještajne podatke koji su upućivali na to da se kibernetički kriminalac optužen za "probijanje sigurnosnih sustava i napade na vladine agencije u Europi i SAD-u" nalazi na otoku Phuketu. Čim je stigao na otok 30. listopada, stavljen je pod nadzor, a poslije i uhićen u hotelu. 

"Zbog forenzičke analize oduzeti su mu elektronički uređaji - prijenosna računala, mobiteli i digitalni novčanici", priopćio je tajlandski Ured za istragu kibernetičkog kriminala. Očekuje se da će se sada poduzeti pravni koraci vezani uz njegovo izručenje SAD-u.

Trovanje novičokom 

Osim što se nalazi na FBI-jevoj listi, haker je također optužen da je sudjelovao u slučaju Skripal. Podsjetimo, riječ je o trovanju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćeri Julije živčanim agensom Novičokom u Velikoj Britaniji 2018. Vjeruje se da je Lukašev bio uključen u hakiranje Julijinih e-mailova. 

U SAD-u je pak optužen da stoji iza napada na e-mail Johna Podeste, šefa kampanje Hillary Clinton

FBI je naveo da se Lukašev smatra opasnim, a poznato je da je koristio niz pseudonimima, među njima i ženska imena. 

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci dali zeleno svjetlo za Tomahawk? 'Rusija se treba probuditi i prihvatiti realnost'

RusijaHakerNovičok
najčitanije
Pao elitni haker kojeg je tražio FBI? Povezan je s jezivim slučajem trovanja novičokom