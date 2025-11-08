Ubijeni ruski poduzetnik i njegova supruga: Tijela pronađena raskomadana u kontejneru

Ruski poduzetnik Roman Novak, osuđeni kripto prevarant, i njegova supruga Anna oteti su i pronađeni ubijeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon što je zavjera povezana sa zahtjevima za otkupninom i digitalnom imovinom krenula po zlu, piše CryptoSlate.

Roman Novak bio je poznat diljem Sankt Peterburga po tome što je prevario investitore za milijune iz svojih raznih kripto pothvata. Nakon što je 2020. osuđen na šest godina zatvora zbog velike prijevare, Novak se preselio u Dubai, stvorio kripto aplikaciju Fintopio i navodno prikupio stotine milijuna od novih investitora.

Početkom listopada, Novak i njegova supruga krenuli su na sastanak s investitorima u blizini Hatte, blizu granice UAE-a i Omana, koji se činio obećavajućim. Umjesto toga, zamijenili su vozila, ostavili vozača i nestali bez traga.

Ruske vlasti pokrenule istragu

Kako su dani prolazili bez kontakta, Novakova rodbina je digla uzbunu. Ruske i vlasti UAE pokrenule su istragu, sumnjajući da je par namamljen u unajmljenu vilu pod lažnim izgovorima, naglo pretvarajući poslovni sastanak u otmicu radi otkupnine.

Otmičari su se nadali prisiliti Novaka da im preda pristup značajnim kripto sredstvima, koja su navodno bila pohranjena u novčanicima i računima povezanim s njegovom aplikacijom i prethodnim prijevarnim shemama.

Kako nisu uspjeli osigurati novac, uslijedio je tragičan ishod: i Roman i Anna su ubijeni. Prema izvorima koje citiraju ruski mediji, njihova tijela su raskomadana i ostavljena u kontejnerima u blizini trgovačkog centra Hatta.

Mračna strana kripto valuta

Sedam osumnjičenika, nekoliko iz Sankt Peterburga i jedan iz Kazahstana, privedeno je i suočava se s optužbama koje se kreću od ubojstva do financijskih zločina kao posrednici u ilegalnom prijenosu novca. Annin otac i pomajka otputovali su u Dubai nakon nestanka para kako bi bili s njihovom maloljetnom djecom, koja su ostala bez roditelja zbog ovog brutalnog čina.

Ubojstvo Romana Novaka i njegove supruge oštar je podsjetnik na opasnosti koje vrebaju ispod površine kripto svijeta i alarmantan porast napada "wrench cage". Kao što je sigurnosni stručnjak Jameson Lopp prethodno rekao za CryptoSlate, razmetanje osobnim bogatstvom na platformama poput Instagrama dok posjedujete kriptovalute jedna je od najopasnijih stvari koje možete učiniti.

Digitalno bogatstvo stvara nove mete i nove ranjivosti, gdje se kriminalne namjere sudaraju s decentraliziranim financijama. Za provedbu zakona i kripto investitore, ubojstvo naglašava potrebu za budnošću i snažnim zaštitnim mjerama u svim poslovima koji uključuju digitalnu imovinu, posebno kako kriptovalute nastavljaju svoje globalno širenje.

Nakon Novakovog ubojstva, i ruske i međunarodne vlasti pojačavaju napore u suzbijanju prekograničnog kriminala povezanog s prijevarama u ulaganjima u blockchain tehnologiju i nasiljem motiviranim otkupninom, dok se potraga za odgovornošću nastavlja.

