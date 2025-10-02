Ubojica zbog kojeg je zatvoren Oktoberfest bio uvjeren da nije otac svoje kćeri: Otkriveni i drugi detalji

Nekoliko eksplozija odjeknulo u srijedu u Münchenu, a čuli su se i pucnjevi. Zbog prijetnji bombom, zatvoren je Oktoberfest. Policija je sada objavila što se točno dogodilo.

Martin P. (57) vatrenim oružjem ubio je oca (90), ozlijedio majku (81) i svoju kćer (21). Majku je ranio u ruku, a kći se nagutala dima. Bombama je raznio kuću roditelja, a sakrio se u vrtu. Pobjegao je prema jezeru Lerchenau, piše Bild. Policija je u potrazi ubojice koristila i helikopter.

Martin je nosio ruksak s eksplozivnom napravom koju je prvo trebalo deaktivirati, javila je Njemačka tiskovna agencija (dpa). Policija je pronašla sumnjivi predmet o kojem nisu htjeli dati detalje.

Oružje je bilo kućne izrade

Stigavši na mjesto tragedije, vatrogasci su gasili požar i na tri automobila u blizini. Na terenu su bili i pirotehničari. Policiji je pomagalo 30 pasa u potrazi za bombom.

Hitne službe spasile su mladu ženu s prvog kata pomoću ljestava. I majka i kći su u bolnici na liječenju. Tijelo ubijenog oca otkriveno je termovizijskom kamerom.

Prema informacijama policije, oružje koje je koristio napadač bilo je kućne izrade, pišu njemački mediji.

Martin P. ostavio je poruku u poštanskom sandučiću. Napisao je da je postavio bombe i na Oktoberfestu pa su vlasti bile prisiljene zatvoriti poznati svjetski festival piva u srijedu.

"Upozoravam da ne idete na Wiesn, jer bi moglo biti iznenađenja", stajalo je u pismu.

Posjetitelja je bilo manje

Pirotehničari i policija sedam su sati pregledavali područje, no nisu našli nikakva eksplozivna sredstva pa je Oktoberfest nakon toga otvoren.

Ako je netko već “dignuo u zrak kuću vlastitih roditelja”, takve prijetnje moraju se shvatiti ozbiljno, rekao jeu srijedu ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann.

Bild piše kako je u srijedu na Oktoberfestu bilo posjetitelja, no u manjem broju nego inače.

Policija je tijekom dana pretražila kuću napadača u Starnbergu. Nije od ranije poznat policiji. Jedino što se zna o njemu je da je bio uvjeren da nije otac svoje kćeri, piše Fenix.

Zbog toga je kontaktirao vlasti. Liječnički nalaz potvrdio je očinstvo, ali muškarac je tvrdio da je Institut za analizu podmićen te da je nalaz lažan, rekao je Herrmann. Napadač je čak zbog tog problema pokrenuo peticiju te kontaktirao i Ministarstvo pravosuđa. Oni su pregledali i zatvorili slučaj. Osumnjičenik očito nije prihvatio taj rezultat.

