Ubio suca pred svima: Nakon presude ispalio tri metka u njegovo srce

Sudac Astrit Kalaja upucan je u ponedjeljak oko 15.40 sati u prostorijama suda u Tirani.

Albanskog suca pokušali su prevesti u bolnicu, ali je tamo stigao bez bez znakova života. Prema preliminarnoj istrazi, počinitelj je identificiran kao Elvis Shkëmbi, također poznat kao Gjon Shkëmbi, star oko 30 godina, koji je bio stranka u sudskom sporu oko imovinskog spora. Uhićen je na mjestu događaja bez pružanja otpora, navodi GazetaExpress.com. Sucu je pucao u srce tri puta.

Za oružjem je potegnuo nakon što je sudac iznio presudu koja je navodno išla u korist suprotne strane. Ubojica je izvadio pištolj i nakon što je pucao prema sucu Kalaji, pucao je i na Rakipa i Ervisa Kurtaja, oca i sina, koji su na sudu zastupali drugu stranu. Obojica su ozlijeđeni i prevezena u Traumatološku bolnicu, no njihovi su životi izvan opasnosti.

Albanski premijer Edi Rama oštro je reagirao objavom na društvenim mrežama izražavajući također sućut obitelji. "Bratska sućut obitelji pokojnog suca Astrita Kalaje i neka počiva u miru", napisao je Rama.

Ngushëllime vëllazërore familjes së gjykatësit të ndjerë Astrit Kalaja dhe u prehtë në paqe🙏



Agresioni kriminal mbi gjykatësin kërkon padyshim përgjigjen më ekstreme ligjore ndaj agresorit.



Por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të… — Edi Rama (@ediramaal) October 6, 2025

Naglasio je da ovo kazneno djelo zahtijeva oštar pravni odgovor.

Rama o oružju

"Zločinska agresija protiv suca nesumnjivo zahtijeva najekstremniji pravni odgovor protiv agresora", izjavio je Rama, pozivajući na maksimalnu kaznu za osumnjičenog počinitelja.

Premijer je ovu tragediju smatrao prilikom za duboko promišljanje o sigurnosnom sustavu na sudovima.

Rama je također povezao događaj s problemom ilegalnog posjedovanja oružja u zemlji.

"U međuvremenu, vjerujem da je ovaj tragični događaj najnepobitniji argument koji podupire značajno pooštravanje kazni Kaznenog zakona za ilegalno posjedovanje oružja i maksimalno sužavanje prostora za igranje s rokovima na štetu zaštite od vatre ilegalnog oružja", napisao je Rama.

Također je pozvao na društveno promišljanje: "Molim se i da ovaj šokantni trenutak potakne razmišljanje o lakoći s kojom se ilegalno posjedovanje oružja rutinski tretira u sudskim postupcima".

