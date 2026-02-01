Majka ubila sina (11)? U stanu pronašli noževe, strašan zločin šokirao mali grad

Cure novi detalji strašnog zločina u štajerskom gradu Leobenu, gdje je ubijen jedanaestogodišnji dječak koji je pronađen s ubodnim i reznim ranama.

Za ubojstvo je osumnjičena njegova 39-godišnja samohrana majka, koja je prebačena u bolnicu gdje je operirana. Vjeruje se da si je sama nanijela ozljede i alarmirala hitnu pomoć nakon užasa, prenosi Fenix magazin.

Policajci su u stanu osigurali više noževa, za koje se vjeruje da su korišteni tijekom počinjenja zločina.

Glasnogovornik policije potvrdio je austrijskim medijima da će žena, u teškom psihičkom stanju, biti ispitana tek kad to njezino fizičko stanje dopusti.

Ubijeni dječak nije se pojavio u školi u petak.

Njegovi kolege su u očaju, a cijeli grad u šoku, potvrdio je gradonačelnik Kurt Wallner.

