NJU PRONAŠLI S RANAMA /

Majka ubila sina (11)? U stanu pronašli noževe, strašan zločin šokirao mali grad

Majka ubila sina (11)? U stanu pronašli noževe, strašan zločin šokirao mali grad
Foto: Shutterstock/ilustracija

Ubijeni dječak nije se pojavio u školi u petak

1.2.2026.
9:36
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Cure novi detalji strašnog zločina u štajerskom gradu Leobenu, gdje je ubijen jedanaestogodišnji dječak koji je pronađen s ubodnim i reznim ranama. 

Za ubojstvo je osumnjičena njegova 39-godišnja samohrana majka, koja je prebačena u bolnicu gdje je operirana. Vjeruje se da si je sama nanijela ozljede i alarmirala hitnu pomoć nakon užasa, prenosi Fenix magazin. 

Policajci su u stanu osigurali više noževa, za koje se vjeruje da su korišteni tijekom počinjenja zločina. 

Glasnogovornik policije potvrdio je austrijskim medijima da će žena, u teškom psihičkom stanju, biti ispitana tek kad to njezino fizičko stanje dopusti. 

Ubijeni dječak nije se pojavio u školi u petak.

Njegovi kolege su u očaju, a cijeli grad u šoku, potvrdio je gradonačelnik Kurt Wallner. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela

