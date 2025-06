Ubacio bombu u oklopnjak, vojnici živi izgorjeli u buktinji: Objavljena brutalna snimka

U Khan Younisu na jugu Pojasa Gaze u utorak je poginulo sedam izraelskih vojnika nakon eksplozije oklopnog vozila.

Prvotna istraga otkrila je da je bombu ubacio operativac Hamasa, javlja Times of Israel koji naglašava da je ovo jedan od najsmrtonosnijih udaraca za Izraelske obrambene snage (IDF) u posljednjih nekoliko mjeseci.

IFD je naveo da je Hamasovac dotrčao do oklopnog inženjerijskog vozila (CEV) i bombu bacio kroz otvoreni otvor. Eksplozija je zapalila CEV, a svi vojnici unutra poginuli su u požaru. Izgorjeli ostaci vozila kasnije su odvučeni iz Gaze. Hamas je preuzeo odgovornost za napad te su objavili snimku.

Hamas has released footage from the operation yesterday that killed 7 IDF soldiers in Khan Younis, showing a fighter running up on top of an APC and dropping an IED inside a fully open hatch into the vehicle. pic.twitter.com/GSlHHPpDkp