U velikoj operaciji razbijena opasna teroristička ćelija: Spremali su napade

U akciji španjolske policije i Europola u Madridu i Valenciji, uhićena su trojica ekstremista zbog sumnje da pripadaju krajnje desničarskoj terorističkoj skupini "Baza" (The Base), poznatoj po svojoj neonacističkoj militantnoj ideologiji koja želi postići bijelu supremacije kroz terorizam, stvarajući međunarodnu mrežu paravojnih ćelija koje se obučavaju u kampovima i pripremaju za "rasni rat".

U trodnevnoj operaciji, u kojoj je sudjelovalo oko 50 policajaca, pretražili su pet kuća i zaplijenili razno oružje, streljivo, vojnu taktičku opremu korištenu u svrhu obuke, kao i akceleracionističku opremu, propagandne materijale i neonacističke predmete.

Foto: Europol, Policia Nacional

Foto: Europol, Policia Nacional

Foto: Europol, Policia Nacional

Vijeće Europske unije u srpnju 2024. dodalo "Bazu" na popis terorističkih organizacija. Djeluje kao decentralizirana i tajna mreža malih operativnih ćelija koje funkcioniraju na načelu suprematizma. Vjeruje se da je organizacija stvorila međunarodnu mrežu paravojnih ćelija koje se obučavaju za izvođenje napada.

Spremali napade

Istražitelji sumnjaju da je vođa španjolske ćelije bio u izravnom kontaktu s Rinaldom Nazzarom, osnivačem "Baze", koji je nedavno pozvao na konsolidaciju ćelija proširenih na nekoliko zemalja i na selektivne napade s ciljem rušenja zapadnih demokracija.

"Članovi su bili izrazito radikalizirani, temeljeći svoj način života na načelima terorističke organizacije i spremni za izvođenje napada. Navodno su već proveli nekoliko taktičkih vježbi koristeći paravojne tehnike i opremu", izvijestio je Europol.

Osumnjičenici su navodno regrutirali nove članove putem društvenih mreža te veličali druge terorističke organizacije.

Posljednjih su mjeseci, prema tvrdnjama istražitelja, pojačali svoj radikalni diskurs i poticali nasilne akcije, te čak otvoreno izjavljivali da su spremni izvršiti selektivne napade.

Takvo ponašanje i gomilanje oružja pomoglo je policiji da uhiti trojac.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za terorizam: 'Ovaj trend je nastavak krize s dubokim posljedicama'