Rusi tvrde da Ukrajinci gađaju civile: Oštećene zgrade, tisuće bez struje i plina

Ruski dužnosnici tvrde da je u noćašnjem ukrajinskom napadu dronovima pogođeno više stambenih zgrada i infrastrukture u Rostovskoj oblasti. Tisuće ljudi ostalo je bez struje i plina. Prema ruskom Ministarstvu obrane, 34 ukrajinske bespilotne letjelice (UAV) uništene su ili presretnute iznad Rostovske regije.

Kyiv Post tvrdi da Kremlj pokušava optužiti Kijev za lažne napade na civile.

Ruski dužnosnici tvrde da je pogođeno više stambenih zgrada i da su tisuće mještana u južnoj Rostovskoj oblasti ostale bez komunalnih usluga. Na društvenim mrežama pojavile su se slične objave koje tvrde da su napadi u tijeku.

"Ruski nadzorni kanali pišu da je niz njihovih regija pod kombiniranim napadom krstarećih raketa "Flamingo", "Storm Shadow/Scalp", "Neptun" i raketnih dronova "Peklo", kao i raketa Himars, a prijetnja postoji čak i za Moskovsku oblast", stoji na X-u.

❗️🇷🇺Russian monitoring channels write that a number of their regions are under combined attack by cruise missiles "Flamingo", "Storm Shadow/Scalp", "Neptune" and "Peklo" missile drones, as well as Himars missiles, and there is a threat even to the Moscow region.

Djelomično urušavanje zgrade u Batajsku

Guverner Rostova Jurij Sljusar napisao je na Telegramu da su timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava dovršili inspekcije višekatnice u Batajsku, gdje se vanjski zid djelomično urušio.

Batajsk se nalazi oko 10 km južno od glavnog grada regije Rostova na Donu. Rekao je da inženjeri još uvijek rade na drugim lokacijama u gradu, dodajući da je "uz trgovačke paviljone i automobile oštećen i privatni medicinski centar“.

Sljusar je rekao da je protuzračna obrana odbila "masovni zračni napad" koji je obuhvaćao nekoliko okruga i većih gradova u regiji, ne precizirajući što je bilo meta.

Ostali bez struje i plina

U naknadnoj objavi, Sljusar je izvijestio o preliminarnim brojkama štete, uključujući četiri stambene zgrade i tri privatne kuće, pet maloprodajnih kioska i 25 automobila.

Također je tvrdio da je oko 3000 stanovnika ostalo bez struje nakon što je pogođena transformatorska stanica u Nedvigovki, naselju između Rostova na Donu i obale Crnog mora. Dodao je da je oštećena plinovodna cijev u selu Voronovo, južnije u regiji, čime je prekinuta opskrba 42 kućanstva.

Ukrajinski dužnosnici nisu komentirali incident. Kijev je više puta izjavio da ne cilja civile te da su prekogranične operacije usmjerene na vojnu ili s vojskom povezanu infrastrukturu.

