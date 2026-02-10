Kaos zbog dolaska izraelskog predsjednika: Deseci uhićenih, policija koristila suzavac

Tridesetak osoba je uhićeno, a brojni su prosvjednici zatražili liječničku pomoć u Sydneyju nakon što se dogodio sukob s policijom povodom posjeta Australiji izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga.

Prosvjednici su organizirali protestni skup te su optužili policiju i čuvare reda za upotrebu žestoke sile, dok su čelnici Novog Južnog Walesa branili postupke policije prilikom prosvjeda koji je okupio skoro sedam tisuća ljudi u središtu Sydneyja.

Sukobi između prosvjednika i policije dogodili su se kada su okupljeni pokušali krenuti prema parlamentu ove australske savezne države. Policija je službeno navela da su brojni prosvjednici pokušali nezakonito probiti policijske blokade kada je i došlo do fizičkih obračuna.

Shared with us from Sydney happening now. He had his hands up. pic.twitter.com/Ubdo00Y15j — David Shoebridge (@DavidShoebridge) February 9, 2026

Ubijeno 15 ljudi

Policija je uz to navela da je pokušala zaustaviti proboj demonstranata jer se istovremeno u Međunarodnom kongresnom centru održavao skup židovske zajednice povodom komemoracije žrtvama terorističkog napada na plaži Bondi te da su svojim djelovanjem htjeli zaustaviti potencijalni sukob dviju strana.

U nekom trenutku policija je upotrijebila suzavce kako bi rastjerala okupljene. "Okolnosti su bile teške za policiju koja je pokušavala smiriti situaciju", izjavio je Chris Minns, premijer savezne države Novi Južni Wales.

Izraelski predsjednik Herzog ovih će dana posjetiti nekoliko australskih gradova radi izražavanja solidarnosti s australskom židovskom zajednicom nakon smrtonosne masovne pucnjave prošle godine. Nemili događaj zbio se 14. prosinca 2025. povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu, pri čemu je ubijeno 15 osoba.

