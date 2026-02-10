Lena

Lena je djevojka koja ne voli buku, ali voli život. Živi u Zagrebu, radi u maloj kreativnoj agenciji i priznaje da joj je kava važnija od jutarnjeg alarma. Slobodno vrijeme najčešće provodi u šetnjama gradom, s fotoaparatom u ruci, hvatajući sitnice koje drugima promaknu - od odraza u izlogu do nečijeg osmijeha u prolazu. Kaže da je naučila usporiti tek kad je shvatila da ne mora uvijek svima biti dostupna. Vikende voli provoditi bez plana, uz knjigu, dobru glazbu i dugačke razgovore s prijateljicama koje poznaje “još iz starih faza života”. Putovanja joj nisu bijeg, nego inspiracija, a more joj je terapija.