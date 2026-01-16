FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSTAO PRIKLJEŠTEN /

U stravičnom sudaru autobusa i vlaka jedan poginuo, najmanje 10 teško ozlijeđenih

U stravičnom sudaru autobusa i vlaka jedan poginuo, najmanje 10 teško ozlijeđenih
×
Foto: Instargram/rtlaktuell/screenshot

Prema navodima redakcije t-online Hamburg, smrtno stradala osoba je, prema dosadašnjim saznanjima, ostala prikliještena između lokomotive i autobusa

16.1.2026.
21:52
Tajana Gvardiol
Instargram/rtlaktuell/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U teškom sudaru autobusa i vlaka u petak popodne u Hamburgu, poginula je jedna osoba, a više ih je teško ozlijeđeno. 

U sudaru vlaka i autobusa u Hamburgu jedna je osoba poginula, a najmanje deset ih je ozlijeđeno, prema izvješću njemačke vatrogasne službe. Najmanje dvije osobe zadobile su ozljede opasne po život, a šestero drugih je zadobilo teške ozljede, piše Faz.net.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli RTL Aktuell (@rtlaktuell)

Područje oko Neuhöfer Damma i prijelaza do mosta Köhlbrand u luci u Wilhelmsburgu bilo je zatvoreno za hitne službe. Na mjestu nesreće bilo je otprilike 40 pripadnika hitnih službi.

Osoba ostala priklještena

Prema navodima t-online Hamburg, smrtno stradala osoba je, ostala prikliještena između lokomotive i autobusa. Preminula je na mjestu nesreće. Teško ozlijeđenog vozača autobusa morali su iz vozila izvući režući limariju, piše Fenix.

Nesreća se dogodila na željezničkom prijelazu Nippoldstraße u gradskoj četvrti Wilhelmsburg, oko 15.40 sati. Kako je priopćila policija, uzroci nesreće zasad su nejasni. Na platformi X policija je pozvala građane da zaobiđu to područje.

U intervenciji je sudjelovalo više od 40 pripadnika hitnih službi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Reporter Boris Mišević osjetio što znači doživjeti sudar: 'Isuse Bože, ajme!'

HamburgPrometna NesrećaAutobusVlak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OSTAO PRIKLJEŠTEN /
U stravičnom sudaru autobusa i vlaka jedan poginuo, najmanje 10 teško ozlijeđenih