Ugledna liječnica misteriozno nestala: Danima je tražili, tijelo našli na jezivom mjestu

Višednevna potraga za glavnom liječnicom u Segedinu u Mađarskoj tragično je završila - pronašli su tijelo dr. Antónije Kett u subotu na jezivom i opasnom mjestu.

Poznatoj liječnici za uho, nos i grlo Bolnice Jánosa Balasse nestao je svaki trag prije nekoliko dana. Prije toga bila je na operaciji kralježnice na Klinici za neurokirurgiju Sveučilišta u Segedinu i to 3. studenog, ali je odande nestala pod misterioznim okolnostima.

Za 62-godišnjom dr. Antónijom Kett tragala je policija, potom spasilačke ekipe i civili. A onda su našli tijelo u subotu poslijepodne u zapuštenom i smećem zatrpanom području iza niza garaža u Segedinu u blizini bolnice, piše origo.hu.

Norbert Gyuris, predsjednik DORT Special Ambulances, koji je koordinirao potragu, obavijestio je da su ih članovi obitelji zamolili za pomoć, te su odmah mobilizirali tim. U petak navečer stigli su u Segedin, gdje su prvo započeli potragu na području bolnice, a zatim su pretražili obalu Tise i okolna područja s jedinicom za potragu psima, dronom i terenskim motociklima.

Potražni pas ubrzo je uhvatio trag koji ih je doveo sve do ugla zgrade patologije, ali bila je noć pa nisu mogli ući u zgradu.

Sljedećeg dana, potražne ekipe nastavile su potragu u šumovitom, napuštenom području ispred bolnice. Pretražili su lokaciju, koja je nalikovala "gradu duhova" s oronulim, djelomično nekorištenim zgradama, gustim raslinjem i teško prohodnim terenom. Beživotno tijelo dr. Antónije Kett konačno su u subotu poslijepodne u nizu garaža nasuprot zgrade patologije. Policija je isključila mogućnost nasilne smrti.

Istraga bi trebala odgovoriti kako je došlo do tragičnog događaja.

