Skandal! Organizirali ultrazvuke za žene u prostorijama stranke, ispod Vučićeve slike

Sudeći po fotografijama kojima se pohvalio službeni profil stranačkog ogranka u Čačku, u prostorijama Srpske nacionalne stranke (SNS) u naselju Ljubić kej u Srbiji organizirani su liječnički pregledi za žene. U jednoj takvoj prostoriji, s čijih zidova pršte slogani stranke, napravljena je improvizirana ambulanta, a stol za ultrazvučni pregled dojki i drugu dijagnostiku postavljen je tik ispod fotografije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Preventivne preglede obavljala je liječnica specijalistica radiologije, čije ime nije objavljeno, ali je poznato redakciji Nove.rs, koja napominje da je ovime prekršen Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Liječnica nije odgovorila na njihove zahtjeve za komentar, kao ni Opća bolnica u Čačku gdje je zaposlena.

Prekršili zakon?

Zbog kršenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti joj može biti oduzeta licenca za rad. On izričito zabranjuje "pružanje zdravstvene zaštite od strane zdravstvenog djelatnika izvan zdravstvene ustanove". Prema istom zakonu, ako zdravstveni djelatnik postupi suprotno, nadležna komora mu oduzima licencu.

Nije poznato kako su pacijentice saznale za ultrazvučne preglede u prostorijama SNS-a budući da se redovni sistematski pregledi za žene, na kojima se obavlja i ultrazvuk, odvijaju u Domu zdravlja Čačak te tamošnjoj Općoj bolnici.

"Ne razumijem zašto su žene išle u Ljubić kej na preglede kad kod nas postoji ultrazvučni aparat i uredno se rade sve dijagnostike. Moguće ih je napraviti i u bolnici pa je suvišno i rizično raditi specijalističke preglede van ustanova", istaknuo je jedan od liječnika iz Doma zdravlja u Čačku, koji je htio ostati anoniman.

Srbijanski medij podsjeća kako je nekim pacijentima u Srbiji, posebno u manjim i udaljenim mjestima, često uskraćena preventivna njega jer mamografi, ultrazvučni aparati i magnetne rezonance u brojnim domovima zdravlja i bolnicama ne postoje ili su u kvaru.

Reakcije drugih liječnika

"Postavlja se pitanje odakle u prostorijama SNS-a ultrazvuk i što je sljedeće: magnet, skener, gama nož? Ali i po kojoj osnovi i s čijim odobrenjem se medicinska oprema drži i koristi u stranačkim prostorijama", pita se autorica teksta.

Da ovakav slučaj zaslužuje najstrožu kaznu, pa i oduzimanje licence, smatra dr. Ilija Srdanović, subspecijalist kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Srijemskoj Kamenici. Pozvao je Liječničku komoru da reagira i istraži cijeli slučaj.

"Ako nadležne institucije potvrde da su specijalistički, ultrazvučni pregledi vršeni u prostorijama stranke, onda je osim zakona o zdravstvu ugrožena i ravnopravnost pacijenata. To znači da nitko ne može preuzeti pravo nizti da na bilo koji način zloupotrijebi političku, rasnu, vjersku i drugu pripadnost i nekoga stavi ispred ostalih, a posebno kod ovako osjetljivih tema kao što je zdravstvena zaštita", ističe Srdanović.

O svemu su se oglasili i liječnici Moravičkog okruga, poručivši da se zdravstvene usluge mogu pružati isključivu u okviru zdravstvenih ustanova ili privatne prakse koje su registrirane, licencirane i pod nadzornom inspekcije. Sve ostalo je, kažu, kršenje osnovnih principa sigurnosti pacijenata i dovodi u pitanje kvalitetu i pouzdanost nalaza. “Organiziranje ovakvih pregleda u neadekvatnim prostorima, bez kontroliranih uvjeta, otvara rizik od pogrešne dijagnostike, propuštanja ozbiljnih oboljenja i ugrožavanja zdravlja pacijenata", zaključuju u priopćenju.

