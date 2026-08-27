U prometnoj nesreći poginula tri Makedonca: Zabili su se u pokvareni kamion na zaustavnoj traci

U teškoj prometnoj nesreći na slovenskoj autocesti poginulo je troje ljudi, dok su dvije osobe ozlijeđene. Autocesta u smjeru Kopra i dalje je zatvorena na dionici između Uneca i Ravbarkomande, a zbog nesreće su nastale kilometarske kolone. Policija je u 16.28 sati zaprimila dojavu. U nesreći su sudjelovali teretno vozilo i osobni automobil.

❗Primorska avtocesta je med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto na priključku Logatec.



➡️ 🚛✅ Izločanje tovornih vozil nad 7,5t je zaključeno. https://t.co/kXUUEOIX98 — Promet.si (@promet_si) August 27, 2026

Prema prvim informacijama policije, teretno vozilo prethodno se pokvarilo i zaustavilo na zaustavnoj traci. Vozač osobnog automobila potom je iz zasad neutvrđenih razloga udario u stražnji lijevi dio prikolice. U automobilu se nalazilo petero ljudi, svi državljani Sjeverne Makedonije. Na mjestu nesreće liječnik je potvrdio smrt troje ljudi. Jedna ozlijeđena osoba helikopterom je prevezena u bolnicu, dok je ozlijeđeni vozač automobila prevezen vozilom hitne pomoći.

Na mjesto nesreće odmah su izašli policijski službenici, vatrogasci i druge hitne službe. Policija je obavila očevid, regulirala promet te pomagala vozilima koja su ostala zarobljena u koloni. Teretna vozila preusmjeravana su dalje od područja nesreće. Točne okolnosti nesreće i uzrok zbog kojeg je osobni automobil udario u prikolicu bit će poznati nakon završetka nakon završetka istrage.