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TRAGEDIJA U SLOVENIJI /

U prometnoj nesreći poginula tri Makedonca: Zabili su se u pokvareni kamion na zaustavnoj traci

U prometnoj nesreći poginula tri Makedonca: Zabili su se u pokvareni kamion na zaustavnoj traci
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Foto: X/Promet.si/Screenshot

Na mjesto nesreće odmah su izašli policijski službenici, vatrogasci i druge hitne službe

27.8.2026.
22:20
Tajana Gvardiol
X/Promet.si/Screenshot
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U teškoj prometnoj nesreći na slovenskoj autocesti poginulo je troje ljudi, dok su dvije osobe ozlijeđene. Autocesta u smjeru Kopra i dalje je zatvorena na dionici između Uneca i Ravbarkomande, a zbog nesreće su nastale kilometarske kolone. Policija je u 16.28 sati zaprimila dojavu. U nesreći su sudjelovali teretno vozilo i osobni automobil.

Prema prvim informacijama policije, teretno vozilo prethodno se pokvarilo i zaustavilo na zaustavnoj traci. Vozač osobnog automobila potom je iz zasad neutvrđenih razloga udario u stražnji lijevi dio prikolice. U automobilu se nalazilo petero ljudi, svi državljani Sjeverne Makedonije. Na mjestu nesreće liječnik je potvrdio smrt troje ljudi. Jedna ozlijeđena osoba helikopterom je prevezena u bolnicu, dok je ozlijeđeni vozač automobila prevezen vozilom hitne pomoći.

Na mjesto nesreće odmah su izašli policijski službenici, vatrogasci i druge hitne službe. Policija je obavila očevid, regulirala promet te pomagala vozilima koja su ostala zarobljena u koloni. Teretna vozila preusmjeravana su dalje od područja nesreće. Točne okolnosti nesreće i uzrok zbog kojeg je osobni automobil udario u prikolicu bit će poznati nakon završetka nakon završetka istrage. 

Prometna NesrećaSlovenijaMakedonciSudarAutocestaKamion
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