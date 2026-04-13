ESKALACIJA /

Počeo masovni štrajk, pogledajte prizor iz Zagreba: 'Otkazano je i kod nas'

Počeo masovni štrajk, pogledajte prizor iz Zagreba: 'Otkazano je i kod nas'
Foto: Profimedia/net.hr/čitateljica

Uprava Lufthanse je žestoko kritizirala najavu štrajka i govori o +potpuno bespotrebnoj eskalaciji+

13.4.2026.
10:30
danas.hr / Hina
Piloti zrakoplovne kompanije Lufthansa stupaju u ponedjeljak i u utorak u štrajk a obustavom rada su pogođena i tvrtke u sklopu Lufthanse poput CityLine i Eurowings, priopćio je sindikat pilota Udruga Cockpit u subotu.

"Pozivamo svoje članove da u stupe u dvodnevni štrajk koji bi počeo u nedjelju u ponoć i trajao da utorka u ponoć", priopćio je sindikat. Poziv na štrajk je obrazložen tvrdnjom kako u tekućim pregovorima o kolektivnom ugovoru "poslodavac do sada nije dao nikakav ozbiljni prijedlog".

"Uprava Lufthanse u svakom trenutku može izbjeći štrajk ozbiljnijom ponudom u pregovorima", rekao je predsjednik sindikata pilota Andreas Pinheiro.

Čitateljica nam šalje fotografiju i zagrebačke zračne luke i navodi da su letovi za Njemačku otkazani i kod nas. 

Uprava - Potpuno bespotrebna eskalacija 

Uprava Lufthanse je žestoko kritizirala najavu štrajka i govori o "potpuno bespotrebnoj eskalaciji". "Vaš osnovni zahtjev za dvostrukim povećanjem uplata u dodatno mirovinsko osiguranje, koje je ionako po visini bez premca u branši, je apsurdan i neostvariv", priopćila je uprava Lufthanse.

Cockpit je svoje članove pozvao da se u srijedu pridruže prosvjedu svojih kolega iz sindikata kabinskog osoblja UFO koji planiraju protest na obilježavanju 100 godišnjice Lufthanse u Frankfurtu kojoj će prisustvovati i kancelar Friedrich Merz. U petak je štrajkalo kabinsko osoblje Lufthanse zbog čega su otkazani deseci letova.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
