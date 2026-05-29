Vlasnik došao na imanje pa ga dočekalo jezivo otkriće: U polju u Srbiji pronašli ljudski kostur

Radovi na polju u surčinskom naselju u Beogradu u četvrtak otkrili su jezivu tajnu, odnosno ljudski kostur za koji se još uvijek ne zna kome pripada.

Lokalni mještanin je obilazio svoje imanje. Na dijelu gdje su se izvodili radovi i gdje se kopao put kroz polje, radni strojevi su iz zemlje izvukli dijelove ljudskog kostura, prenosi Telegraf.

Preplašen mještanin je odmah alarmirao policiju koja je stigla na teren s forenzičarima.

DNK analiza

Policija je ogradila područje i obavila očevid kako bi se utvrdilo ima li u blizini još ostataka ili osobnih predmeta koji bi pomogli u identifikaciji.

Pronađeni ostaci bit će poslani na sudsko-medicinsku obdukciju gdje će liječnici pomoću DNK analize i pregleda kostiju pokušati utvrditi identitet, spol i starost u trenutku smrti te kako je osoba umrla.

O slučaju je obaviješteno Više javno tužiteljstvo u Beogradu.