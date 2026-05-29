FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISKOPAN TIJEKOM RADOVA /

Vlasnik došao na imanje pa ga dočekalo jezivo otkriće: U polju u Srbiji pronašli ljudski kostur

Vlasnik došao na imanje pa ga dočekalo jezivo otkriće: U polju u Srbiji pronašli ljudski kostur
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Pronađeni ostaci bit će poslani na sudsko-medicinsku obdukciju gdje će liječnici pomoću DNK analize i pregleda kostiju pokušati utvrditi identitet, spol i starost

29.5.2026.
7:30
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Radovi na polju u surčinskom naselju u Beogradu u četvrtak otkrili su jezivu tajnu, odnosno ljudski kostur za koji se još uvijek ne zna kome pripada. 

Lokalni mještanin je obilazio svoje imanje. Na dijelu gdje su se izvodili radovi i gdje se kopao put kroz polje, radni strojevi su iz zemlje izvukli dijelove ljudskog kostura, prenosi Telegraf. 

Preplašen mještanin je odmah alarmirao policiju koja je stigla na teren s forenzičarima. 

DNK analiza

Policija je ogradila područje i obavila očevid kako bi se utvrdilo ima li u blizini još ostataka ili osobnih predmeta koji bi pomogli u identifikaciji. 

Pronađeni ostaci bit će poslani na sudsko-medicinsku obdukciju gdje će liječnici pomoću DNK analize i pregleda kostiju pokušati utvrditi identitet, spol i starost u trenutku smrti te kako je osoba umrla.

O slučaju je obaviješteno Više javno tužiteljstvo u Beogradu. 

SrbijaKosturLjudski OstaciPolicijaCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike