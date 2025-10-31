Sjećate se Dajane? Tukla se s vozačem ZET-a, protjerali je iz Hrvatske, a sad je opet uhićena: Poznato i zašto

Dajana Radošljević (30), državljanka Bosne i Hercegovine i vlasnica kozmetičkog salona u Zagrebu, nedavno je protjerana iz Hrvatske zbog više kaznenih djela, a sada ju je uhitila prijedorska policija u akciji “Sparta”.

Te su informacije neslužbeno potvrđene za portal Klix.ba, a Radošljević je uhićena zbog sumnje da je počinila kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Podsjetimo, ona je bila vlasnica zagrebačkog beauty salona te je krajem kolovoza u tom gradu izazvala incident na Kvaternikovom trgu kada je vozilom marke Range Rover parkirala preblizu tramvajskim tračnicama, zbog čega tramvaj nije mogao nastaviti vožnju.

Policija ju je uhitila 27. kolovoza i privela na Općinski prekršajni sud, gdje je proglašena krivom za više prekršaja – nepropisno parkiranje, prelazak pune linije i fizički napad. Sud joj je izrekao novčanu kaznu od 790 eura.

Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, donesena je odluka o prestanku njezina zakonitog boravka u Hrvatskoj.

Inače, odmah nakon incidenta, za Net.hr je rekla: ''Idemo dalje u proces, pripremam tužbu jer sam dobila zabranu zbog nepropisnog parkiranja. Katastrofa. Niti jedno drugo djelo ja nemam".

Kasnije je o svemu progovorila i pred kamerama RTL-a Danas te rekla svoju verziju što se dogodilo: "Ne, ne ja ga apsolutno nisam pretukla, to je previše otišlo u hype, visinu, nema mjesta za to, desilo se to da ja doista snosim krivicu za nepropisno parkiranje koje je bilo bahato i bezobrazno, međutim ja sam samo trebala da odem do najbliže ljekarne da uzmem kapi za oko, nepropisno se parkirala, pritom me snimalo neko neovlašteno NN lice, rekla sam da me ne snima, ušla sam u ljekarnu, izišla, ispričala se svima pa i ZET-ovcu, koji je izletio iz automobila i udario šakom u retrovizor, tada sam ja smatrajući da sam napadnuta - izišla iz auta i izreagovala kako sam reagovala", kazala je Radošljević.

Dajana, koja je poznata poduzetnica i vlasnica beauty salona Dajana Body Space D.R. u Maksimirskoj ulici, aktivna je na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati 18.000 fanova. Redovito dijeli izazovne fotografije u skupocjenoj odjeći, s naglaskom na luksuzan način života.

