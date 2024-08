U Kini hrana pada s neba. Doslovno! Korak više za turiste na Kineskom zidu

Turisti koji pješače Kineskim zidom sada mogu dobiti ručak dostavljen dronom, zahvaljujući Meituanovoj novoj usluzi. Nedavno lansirana, ova prva bespilotna dostava te vrste u Pekingu prenosit će hranu, piće i medicinske potrepštine do udaljenih dijelova Kineskog zida. Usluga radi od 10 do 16 sati, uz naknadu od samo 56 centi po isporuci, piše The Economic Times.

Dronovi mogu letjeti po umjerenom vjetru i kiši. Mogu nositi do 2,3 kilograma tereta. Nakon posla, dronovi će nositi smeće do stanica za reciklažu, stoji u priopćenju.

Međutim, dronovima je i dalje potrebna ljudska pomoć. Nakon što primi narudžbu, radnik Meituana će je preuzeti iz obližnje trgovine i donijeti na krov hotela, gdje će ju izvagati i zapakirati. Operater potom pričvrsti paket na dron, koji će na autopilotu letjeti do dijela Kineskog zida na kojem se nalazi stražarska kula. Tamo će drugi radnik čekati pošiljku. Korisnici aplikacije tada mogu preuzeti svoj paket od radnika na stražarskoj kuli.

Usluge dostave dronovima brzo su se proširile u Kini posljednjih godina. Dronovi se sve više koriste za brzo donošenje namirnica kupcima koji žive u kineskim metropolama, piše CNN. Meituan je prvu dostavu dronom napravio 2021. godine, a do sada su dronovi u gradovima dostavili više od 300.000 narudžbi.

Kako bi se kretali gustim urbanim prostorima, dronovi slijede unaprijed određene rute od mjesta lansiranja - obično krovova - do točaka preuzimanja. Umjesto da lebde ispred prozora stana ili ureda, dostavu ostavljaju na kioscima u blizini stambenih i poslovnih zgrada, gdje kupci mogu preuzeti svoje narudžbe. Od prošle godine Meituan je također postavio kioske za dostavu dronovima u javnim parkovima u Šangaju i Shenzhenu.

