Od Rijeke do Visa - vatrogasci su u akciji gašenja. Cijelu noć trajala je borba s požarom koji je sinoć oko 23 sata izbio kod Bakra, na području Hreljina. Naselja nisu bila ugrožena. Ali, gasiteljima je problem bio nepristupačan teren. Uzrok vatre je najvjerojatnije iskrenje vlaka. Požar je jutros je stavljen pod nadzor.

Dramatično je bilo na Visu gdje je sinoć buknuo požar na odlagalištu otpada. 30-ak vatrogasaca borilo se s vatrom cijelu noć. Kuće nisu bile ugrožene. Pretpostavlja se da smeće samozapalilo zbog visokih temperatura. Gasitelji su vatru lokalizirali tijekom jutra.

Tijekom dana planulo je na otoku Hvaru u Malom Grablju. Vatrogasci su taj požar vrlo brzo stavili pod nadzor. U noćnim satima smo imali dva požara na širem Hreljinskog području. Sudjelovalo je 50 vatrogasaca na gašenjima, a trenutno imamo 20 vatrogasaca koji rade na dogašivanju. Uzrok požara? Uzrok je najvjerojatnije željeznički promet pošto se radi o samoj lokaciji blizu željezničke pruge.

Oni nas spašavaju u sezoni požara, a njih neki uporno ometaju. Nakon dronova na nebu dok kanaderi gase, sve veći problem su i brodovi koji im stoje na putu dok uzimaju vodu. Baš takva situacija bila je jučer u šibenskoj luci.

Prijete kazne onima koji se ogluše na upozorenja

Onaj tko je vozio gliser nije se ni osvrnuo, nije se pokušao maknuti i pustiti kanader da na miru i sigurno uzme more nego su, sudeći po snimci - sve snimali.

Miro Kokić iz Šibenika smatra: "Jedan remorker i samo da ih taraca što dalje, imaju lipo upozorenja kapetanije i svega. remorker jedan stari oronuli pa nek ih taraca ustranu i gotovo".

Kao da su sami na svijetu, da nikad nisu čuli upozorenja, kao da svojom nonšalancijom ne ugrožavaju i posadu kanadera i sebe. Policija nije zaprimila prijavu protiv vozača ovog glisera, ali da je, mogli su dobiti kaznu za ometanje posebnog prometa i do tri godine.

"Sve je to jedna velika neodgovornost naših građana. Molim sve skupa kad se radi o intervenciji, vidimo kanadere u zraku ili da uzimaju vodu da se maknu, da se uklone, iako je to već prije poduzela i pomorska policija i lučka kapetanija, dali su upozorenja", upozorio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Samo šibenska policija podnijela je dvije kaznene prijave i zbog ometanja rada vatrogasaca dronom. Na području Murtera zbog dronova s dva su se požara piloti morali skloniti.

"Pojavio se taj dron koji je radio problem. Prekinuta je radnja kanadera na 10, 15 minuta, a tih minuta je bio ugrožen kamp i civili koji su se nalazili u tom kampu", rekao je Tome Belakušić, zapovjednik DVD-a Tisno. Zapovjednik drugog letačkog voda 855 protupožarne eskadrile 93. Krila HRZ- a bojnik Igor Mindoljević rekao je:

"Opasnost od leta drona je da možemo avionom udariti u njega, može doći do oštećenja aviona i ozljede posade, tako da ako je dron na požarištu mi se mičemo s požarišta dok dron ne sleti", objasnio je.

Već su uhićeni Slovenci koji su se oglušili

Dva Slovenca koja su upravljala dronovima na Murteru uhićena su. Obojici prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina. Nekoliko dana prije toga ugrozili su dronom gašenje požara i na Hvaru. I tog su vlasnika drona pronašli i čeka ga kazna. Kazne uz zatvorsku mogu biti od 400 do 14 tisuća eura za ometanje rada hitnih službi, ali ni to nije dovoljno.

Vatrogasci su već gasili 3700 požara u Hrvatskoj, uz 3000 požara na objektima. Među njima svake godine raste broj namjerno podmetnutih. Kazne za izazivanje požara su od 2 do 20.000 eura, odnosno od 60 dana zatvora do čak 15 godina ugroze li život.

Zbog ovog požara kod Trogira specijalci su u Segetu Donjem presreli autobus i izvukli 34-godišnjeg piromana koji je na dva mjesta zapalio borovu šumu kod Trogira. Njega su otkrile nadzorne kamere, a gorjelo je prema Medenoj, kampu, gdje je u tom trenutku boravilo 2000 ljudi i djece. Isti je već uhićen 2013.

Uhićen je i muškarac zbog podmetnutog požara u Zadru, pčelar u Tučepima koji je skrivio požar iako nenamjerno, ali je dobio kaznenu prijavu.

"Ja bi rekao da su to bolesnici koji zaista potpaljuju tu vatru, koji trebaju liječenje i neku drugu pomoć. Ono što možemo mi napraviti je biti na oprezu da ne palimo vatru na otvorenom", rekao je Tucaković.

Preko 12 hektara površine u Hrvatskoj je već gorjelo u ovoj sezoni, a ljeto je tek na pola i požarima se i bez smetnji neodgovornih ljudi - ne vidi kraj.