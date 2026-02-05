Trump zagonetno o svom nasljedniku: 'Rekao bih da je jedan malo više diplomatski nastrojen'

Predsjednik SAD-a Donald Trump u srijedu je odbio zauzeti stranu u raspravi o tome hoće li njegov potpredsjednik JD Vance ili državni tajnik Marco Rubio biti njegov nasljednik u republikanskoj predsjedničkoj kampanji 2028. godine.

Vance, bivši republikanski senator iz Ohija, rekao je da će razgovarati s Trumpom o mogućnosti kandidiranja nakon međuizbora u studenom.

U informiranim republikanskim krugovima također se nagađa da bi se i Rubio, bivši senator iz Floride koji je od Trumpa izgubio 2016. u utrci za republikanskog kandidata, mogao kandidirati za predsjednika.

'Imate dvojicu ljudi koji rade odličan posao'

Rubio hvali Vancea kao snažnog potencijalnog kandidata, premda ni sam nije odbacio ideju kandidature za 2028.

Upitan o tome, Trump je za NBC News rekao da bi "bio sklon" podržati svog nasljednika, ali je dodao da sada ne želi u to ulaziti.

„Imamo još tri godine. Ne želim, jer znate, imam dvojicu ljudi koji rade odličan posao. Ne želim imati prepirku s njima, niti želim koristiti riječ 'svađa' - to ne bi bila svađa. Ali pogledajte, JD je fantastičan, a i Marco je fantastičan“, rekao je Trump.

Trump često govori da bi se njih dvojica trebali kandidirati zajedno na istoj listi. Izbore 2028. obilježit će masovna utrka te se i na republikanskoj i na demokratskoj strani očekuje velika konkurencija, piše Reuters.

No čini se da je Trump suptilno podržao jednog od dvojice, i to šefa američke diplomacije. „Rekao bih da je jedan malo više diplomatski nastrojen od drugog“, kaže predsjednik o dvojici političara.

Nazvao ih je obojicu ljudima vrlo visoke inteligencije.

U politici se nikad ne zna

„Mislim da postoji razlika u stilu“, rekao je Trump. „Znate, i sami možete vidjeti stil. Ali obojica su vrlo sposobni. No smatram sljedeće: Kombinaciju JD-a i Marca bilo bi vrlo teško nadmašiti, mislim. Ali nikad se ne zna u politici, zar ne?“

Tijekom intervjua za NBC Trump se ponovno činio kao da se poigrava s mogućnošću traženja neustavnog trećeg mandata, ističe Reuters.

Prošle je godine koketirao s tom idejom, da bi kasnije taj koncept napustio.

Na pitanje vidi li „ikakav scenarij“ u kojem bi on i dalje bio predsjednik u siječnju 2029., kad već treba početi idući mandat, Trump je rekao: „Ne znam. Bilo bi zanimljivo.“

POGLEDAJTE VIDEO: Tresu se moćnici svijeta: Trump, princ Andrew i političke ostavke zbog Epsteina: