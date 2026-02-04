FREEMAIL
'OD NEDJELJE DO NEDJELJE' /

Trump o ruskom prekidu vatre u Ukrajini: 'Putin je održao obećanje'

Trump o ruskom prekidu vatre u Ukrajini: 'Putin je održao obećanje'
Foto: Diego Herrera Carcedo/afp/profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da Ukrajina čeka reakciju SAD-a na ruske noćne napade

4.2.2026.
6:38
Hina
Diego Herrera Carcedo/afp/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da bi volio da Vladimir Putin "okonča rat" u Ukrajini, ali i poručio da je ruski predsjednik održao obećanje o privremenom prekidu napada na Kijev i druge ukrajinske gradove.  

Američki predsjednik razgovarao je u utorak s novinarima nakon što je Rusija nastavila masovne napade na Kijev tijekom noći, uoči novih razgovora u srijedu u Abu Dhabiju s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom te predstavnicima dviju zaraćenih zemalja.

Ovi ruski napadi na ukrajinsku prijestolnicu uslijedili su nakon nekoliko dana stanke koju je osigurao Donald Trump. "Održao je obećanje po tom pitanju", rekao je Trump o svom ruskom kolegi koji je pokrenuo invaziju na Ukrajinu prije gotovo četiri godine.

 

"Bilo je od nedjelje do nedjelje", rekao je Trump u utorak nakon što je Kremlj u petak objavio da je Putin na Trumpov zahtjev pristao zaustaviti napade na Kijev do 1. veljače kako bi se stvorili "povoljni uvjeti" za mirovne pregovore. 

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da Ukrajina čeka reakciju SAD-a na ruske noćne napade na gradove njegove zemlje koji su uzrokovali daljnju štetu na energetskoj infrastrukturi te usmrtili dvoje ljudi u Zaporižji.

"Očekujemo odgovor Sjedinjenih Država na ruske napade. Američki je prijedlog bio zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu tijekom diplomatskih napora i hladnog zimskog razdoblja", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Oštećena elektrana u Kijevu 

Ukrajinski ministar energetike Denis Šmihal rekao je u utorak navečer da je elektrana na istočnom rubu Kijeva teško oštećena u ruskim noćnim napadima, što je potaknulo dužnosnike da preusmjere resurse na obnovu grijanja za tisuće stanovnika.

U objavi na Telegramu nakon sastanka posvećenog energetskim pitanjima, Šmihal je rekao da je elektrana u četvrti Darnicki korištena isključivo za grijanje ljudi i da je teško oštećena. "Ovo je ratni zločin Rusije", rekao je. 

Šmihal je naglasio da se ukrajinski energetski sustav suočava s "ozbiljnim" problemima i da će popravci potrajati.

"Provodi se preraspodjela timova za popravke... i razmatramo mogućnosti preusmjeravanja rezervnih zaliha grijanja u zgrade koje su podložne duljim prekidima", dodao je ministar energetike. 

Potpredsjednik vlade Oleksij Kuleba objavio je na Telegramu da je u Kijevu 1142 nebodera ostalo bez grijanja.

Gradonačelnik Harkiva, drugog po veličini grada u Ukrajini, rekao je da je i lokalna elektrana teško oštećena.

POGLEDAJTE VIDEO Kijev bez grijanja, najavljuje se -30! U iščekivanju mira dronovi ubijaju ljude: Ima li nade za Ukrajinu?

