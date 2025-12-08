Posljednji metri do mira ili kapitulacije? Lomi se sudbina Zelenskog: 'Nećemo biti idiot'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da nije siguran hoće li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pristati na novi američki prijedlog usmjeren na okončanje ruske agresije u Ukrajini.

Sjedinjene Države razgovarale su s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim dužnosnicima, uključujući Zelenskim, rekao je Trump.

"Moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati", dodao je.

Trump je napomenuo da bi Moskva "radije imala cijelu zemlju... ali Rusija je, vjerujem, u redu s tim", dodajući da, međutim, nije siguran hoće li se Zelenski složiti s prijedlogom.

Na Floridi su Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner od četvrtka održali nekoliko dana razgovora s ukrajinskim dužnosnicima, uključujući bivšeg ministra obrane Rustema Umerova i načelnika Glavnog stožera Andrija Hnatova. U utorak su u Moskvi održali petosatni sastanak s Putinom.

Na kraju američko-ukrajinskih razgovora na Floridi u subotu, Zelenski se telefonski pridružio razgovorima, opisujući ih kao konstruktivne.

Zelenski: 'Razgovor je bio konstruktivan, ali ne i lak'

"Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove", rekao je Zelenski u svom nedjeljnom večernjem video obraćanju. "Razgovor je bio konstruktivan, iako ne i lak", dodao je.

Zasad nije poznato kako se početni američki mirovni plan od 28 točaka razvijao u posljednja tri tjedna, s ključnim neriješenim temama koja uključuju teritorijalna pitanja i američka sigurnosna jamstva.

Moskva kaže da je otvorena za pregovore i krivi Kijev i Zapad za blokiranje mira, dok Ukrajina i njezini saveznici kažu da Rusija odugovlači i koristi diplomaciju kako bi učvrstila svoje ratne dobitke.

Sastanak u Europi

Zelenski bi se u ponedjeljak u Londonu trebao sastati s europskim čelnicima, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kako bi pregledali trenutni status mirovnog plana.

Starmer je više puta naglasio da Ukrajina mora sama odrediti svoju budućnost i rekao da bi europske mirovne snage igrale "vitalnu ulogu" u jamčenju sigurnosti zemlje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije javno izrazio odobravanje plana Bijele kuće, a prošli tjedan je rekao da su neki aspekti Trumpovog prijedloga neizvedivi.

Američki plan je prošao kroz nekoliko nacrta otkako se prvi put pojavio u studenom, a kritike su usmjerene na preblag pristup Rusiji. Unatoč kontinuiranim naporima Trumpa i njegovog tima da proguraju sporazum, napredak u mirovnim pregovorima je spor, a sporovi oko sigurnosnih jamstava za Kijev i statusa teritorija pod ruskom okupacijom još uvijek nisu riješeni.

Rusija pozdravila strategiju SAD-a

Trumpova kritika Zelenskog uslijedila je nakon što je Rusija u nedjelju pozdravila novu strategiju nacionalne sigurnosti Trumpove administracije. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ažurirani strateški dokument, koji jasno definira ključne vanjskopolitičke interese administracije, uglavnom u skladu s vizijom Moskve, donosi The Guardian.

U dokumentu koji je u petak objavila Bijela kuća navodi se da SAD želi poboljšati svoj odnos s Rusijom nakon godina u kojima se Moskva tretirala kao globalni izopćenik. Dokument je također bio vrlo kritičan prema europskim zemljama i navodi se da je kontinent u opasnosti od "civilizacijskog brisanja".

Trumpov odlazeći izaslanik za Ukrajinu, Keith Kellogg, rekao je u subotu na obrambenom forumu da su napori administracije za okončanje rata u "zadnjih 10 metara". Rekao je da postoje dva neriješena pitanja: teritorij i sudbina nuklearne elektrane Zaporižja.Ok

Kellogg se smatra jednim od američkih dužnosnika koji najviše naklono gleda na stav Kijeva, ali trebao bi napustiti svoju dužnost u siječnju i bio je prisutan na pregovorima na Floridi. Mnogi drugi u Trumpovoj orbiti, uključujući Witkoffa, bili su puno otvoreniji za usvajanje ruskih stavova. Trumpov sin, Donald Jr., rekao je na forumu u Dohi u nedjelju da Zelenski namjerno nastavlja sukob iz straha od gubitka moći ako završi. Rekao je da SAD više neće biti "idiot s čekovnom knjižicom".

