Trump najavio snižavanje cijene najprodavanijeg lijeka za mršavljenje i govedine

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će cijena najprodavanijeg lijeka za mršavljenje tvrtke Novo Nordisk biti snižena o čemu će pregovori biti brzi, kao i lijekova za plodnost, a najavio je i da će uskoro pasti i cijena govedine u SAD-u.

Trump je to najavio u Bijeloj kući tijekom događaja vezanog oko tretmana plodnosti i cijena lijekova. Novinari su ga zamolili da navede naziv lijeka za koji je najavio da će biti jeftiniji.

"Mislio sam na Ozempic, ili - mislio sam na - lijek za mršavljenje?... Bit će puno jeftiniji", rekao je Trump.

Novo Nordisk prodaje Ozempic za liječenje dijabetesa, dok je Wegovy odobren za mršavljenje. Oba lijeka sadrže isti aktivni sastojak, semaglutid. Na upit za komentar, glasnogovornik Novo Nordiska kazao je da je kompanija započela razgovore s administracijom u vezi izvršne naredbe o statusu najpovlaštenije nacije, ali nije izravno komentirao najavu Trumpa.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Gaze, slijedi Ukrajina: Zelenski ide kod Trumpa, a Moskva šalje oštro upozorenje:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kolika će biti cijena?

Trump je izjavio da će, prema planovima njegove administracije, cijena tog lijeka biti snižena s 1.300 na 150 dolara. Ozempic ima katalošku cijenu od oko 1.000 dolara za mjesečnu zalihu, ali ga Novo Nordisk prodaje izravno kupcima koji plaćaju gotovinom za 499 dolara za mjesečnu zalihu.

Tijekom istog događaja u Bijeloj kući, Mehmet Oz, koji vodi Centre za Medicare i Medicaid usluge, rekao je da agencija još nije završila pregovore o cijeni lijekova GLP-1, koji se koriste za liječenje dijabetesa i pretilosti. Ozempic tvrtke Novo Nordisk jedan je od lijekova koje je taj centar odabrao za pregovore o cijeni.

Ujedno, Trump je kazao da će se smanjiti i troškovi lijekova za in vitro oplodnju. "Sa zadovoljstvom objavljujem da je tvrtka Emd Serono pristala na velike cjenovne popuste za lijekove za plodnost koji se prodaju u SAD-u", rekao je.

Nešto kasnije, Trump je u petak najavio da njegova administracija radi i na snižavanju cijene govedine u zemlji. "Radimo na govedini i mislim da imamo dogovor o govedini", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Cijena govedine je "viša nego što želimo i uskoro će i ona pasti. Učinili smo nešto", dodao je Trump, bez daljnjeg pojašnjenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Pojavile se snimke pogubljenja Palestinaca! Trump zaprijetio: 'Ako se ne razoružaju...':