Trump najavio osvetu ISIS-u: 'Amerikanci će vas pronaći i nemilosrdno ubiti'

Nakon smrtonosnog napada u Siriji u kojem su ubijena dva američka vojnika i jedan civil, američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će SAD uzvratiti. Trump je za napad okrivio terorističku skupinu Islamska država.

"Uzvratit ćemo", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Kazao je da zemlja tuguje zbog "gubitka trojice velikih američkih domoljuba" te se moli za trojicu ranjenih, koji se "čini se, prilično dobro oporavljaju", piše CNN.

'Sirija se borila s nama'

Istaknuo je suradnju SAD-a sa sirijskim snagama. "Sirija se, usput rečeno, borila zajedno s nama", rekao je Trump, dodajući da je novi predsjednik Sirije "shrvana onime što se dogodilo".

Misija vojnika bila je "operacijama protiv ISIS-a i protuterorističkim operacijama u regiji", napisao je Sean Parnell, glavni glasnogovornik Pentagona, u izjavi na platformi X. Dodao je da se imena ubijenih zadržavaju u tajnosti dok se ne obavijeste njihovi najbliži.

Ministar obrane Pete Hegseth rekao je da su napadača ubile partnerske snage. "Neka se zna, ako ciljate Amerikance, bilo gdje u svijetu, ostatak svog kratkog, tjeskobnog života provest ćete znajući da će vas Sjedinjene Države loviti, pronaći i nemilosrdno ubiti", napisao je Hegseth na X-u.

Intervenirali helikopteri

Podsjetimo, dva američka vojnika i jedan civilni prevoditelj ubijeni su, a još trojica su ranjena u napadu koji se u subotu dogodio u Siriji. Prema sirijskoj državnoj novinskoj agenciji SANA, američki vojnici našli su se pod paljbom tijekom zajedničke ophodnje sa sirijskim snagama u središnjoj Siriji.

Zbog incidenta je zaustavljen promet na autocesti između Deir Ezzora i Damaska, a na nebu su viđeni američki borbeni zrakoplovi. "Američki helikopteri intervenirali su kako bi evakuirali ranjene u bazu al-Tanf nakon incidenta s pucnjavom", izvijestila je SANA, referirajući se na američku bazu u istočnoj Siriji uz granicu s Irakom.

