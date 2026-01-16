Trump konačno dobio Nobelovu nagradu za mir! 'Kakva divna gesta! Hvala ti Maria'

Donald Trump napokon je dobio Nobelovu nagradu za mir koju američki predsjednik već dugo želi, ali na malo drugačiji način.

Naime, venezuelanska oporbena čelnica Maria Machado, koja je osvojila tu nagradu 2025. godine, otkrila je da je poklonila svoju nagradu američkom čelniku na njihovom sastanku u četvrtak. Trump je navodno primio medalju.

"Maria mi je uručila svoju Nobelovu nagradu za mir za rad koji sam obavio. Divna gesta međusobnog poštovanja. Hvala ti Maria!", navodno je izjavio Trump kojem je bila 'velika čast' sastati se s oporbenom čelnicom.

Foto: Handout/getty Images/profimedia

Simbol zahvalnosti

Medalja mu je uručena u okviru, s natpisom: 'Predsjedniku Donaldu J. Trumpu. U znak zahvalnosti za vaše izvanredno vodstvo u promicanju mira snagom, unapređenju diplomacije i obrani slobode i prosperiteta.'

Poruka se nastavlja: 'Uručeno kao osobni simbol zahvalnosti u ime venezuelanskog naroda u znak priznanja za principijelnu i odlučnu akciju predsjednika Trumpa za osiguranje slobodne Venezuele.'

Poruka završava sa: 'Hrabrost Amerike i njezina predsjednika Donalda J. Trumpa venezuelski narod nikada neće zaboraviti'.

Machado je razgovarala s medijima ispred Bijele kuće rekavši da je njezin dar učinjen u znak 'priznanja za njegovu jedinstvenu predanost našoj slobodi'. Rekla je da je taj dan bio 'povijesni dan za Venezuelance', nakon što se prvi put sastala s predsjednikom.

'Možemo računati na Trumpa'

Govoreći pristašama koji su je čekali ispred Bijele kuće, rekla je na španjolskom: 'Možemo računati na predsjednika Trumpa'.

"Rekla sam mu ovo: prije 200 godina, general [markiz de] Lafayette dao je Simonu Bolivaru medalju s likom Georgea Washingtona. Bolivar je tu medalju čuvao do kraja života. General Lafayette dao je tu medalju kao znak bratstva između naroda SAD-a i naroda Venezuele u njihovoj borbi protiv tiranije. 200 godina kasnije, narod Bolivara vraća nasljedniku Georgea Washingtona medalju, u ovom slučaju medalju Nobelove nagrade za mir", kazala je.

Unatoč dvoipolsatnom sastanku kontinuiranim naporima Machado da stekne naklonost američkog čelnika, Bijela kuća ponovila je da je sastanak bio samo iz kurtoaznosti. Trump je prethodno odbacio Machadovu vjerodostojnost za vođenje Venezuele, stav koji se nije promijenio, prema riječima njegove glasnogovornice Karoline Leavitt.

Machado za Trumpa nije realna opcija za Venezuelu?

Karoline Leavitt otkrila je da je Trumpovo mišljenje o Machado ostalo nepromijenjeno i da on i dalje vjeruje da ona nije realna alternativa za vođenje zemlje. Međutim, rekao je da je ona 'izvanredan i hrabar glas za mnoge ljude Venezuele'.

Unatoč tome, Machado je okupljenima ispred Bijele kuće rekla da Trump razumije da venezuelski narod pati. Također je rekla da je predan oslobađanju političkih zatvorenika u zemlji.

Machado je prošle godine osvojila nagradu za svoje napore u kampanji protiv represivne diktature Nicolasa Madura nad Venezuelom.

