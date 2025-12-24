FREEMAIL
KRVAVI BADNJAK /

Nova eksplozija automobila probudila Moskvu: Među poginulima dva policajca

Nova eksplozija automobila probudila Moskvu: Među poginulima dva policajca
Foto: Ilya Lazarev/zuma Press/profimedia

S njima je bila i treća osoba koja je također poginula

24.12.2025.
8:04
Dunja Stanković
Ilya Lazarev/zuma Press/profimedia
Tri osobe, među kojima su dva policajca, poginule su u eksploziji automobila u Moskvi, priopćio je rano u srijedu ruski istražni odbor. 

Naveli su da je "eksplozivna naprava aktivirana" kada su se policajci približili "sumnjivoj osobi" u blizini svog policijskog vozila u ulici Jeletskaja na jugu glavnog grada. 

Mjesto je ograđeno, a na terenu je veliki broj policije. Trenutačno se pregledavaju snimke nadzornih kamera koje bi istražiteljima trebale dati više informacija, prenosi Guardian.

Nova eksplozija automobila probudila Moskvu: Među poginulima dva policajca
Foto: Ilya Lazarev/tass/profimedia
Nova eksplozija automobila probudila Moskvu: Među poginulima dva policajca
Foto: Ilya Lazarev/tass/profimedia

Ova eksplozija dolazi nakon što je visoki ruski general Fanil Sarvanov poginuo kada je bomba eksplodirala ispred njegovog automobila na jugu Moskve.  

Smrt načelnika uprave za operativnu obuku glavnog stožera ruske vojske opisali su kao vjerojatni atentat za koji su okrivile ukrajinske obavještajne službe. Sarvarovljev automobil eksplodirao je dok se vozio ulicom Jaseneva ujutro u ponedjeljak.

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak atentata na bivšeg šefa parlamenta: Prišao mu sa žutom torbom i izrešetao ga usred bijela dana

