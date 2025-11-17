FREEMAIL
CILJALI CENTAR GRADA /

Smrtonosni ruski napad: U noćnom raketiranju ubijene tri osobe, među ranjenima ima djece

Smrtonosni ruski napad: U noćnom raketiranju ubijene tri osobe, među ranjenima ima djece
×
Foto: Bounty/x

Nije bilo trenutnog odgovora Moskve na napad

17.11.2025.
6:34
Hina
Bounty/x
U ruskom raketnom napadu na istočno ukrajinski grad Balakliia ubijene su tri osobe, a ranjeno deset, uključujući troje djece, rekao je u ponedjeljak regionalni vojni dužnosnik u Harkivskoj regiji.

U noćnom napadu pogođeno je središte grada, ozlijeđena su djeca rođena 2007., 2010. i 2011. godine, rekao je Vitalij Karabanov, načelnik vojne uprave Balakliie, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Devetero ranjenih je hospitalizirano, kazao je.

Nije bilo trenutnog odgovora Moskve na napad. Reuters nije mogao neovisno provjeriti Karabanovo izvješće.

POGLEDAJTE VIDEO: Masivne eksplozije: 'Prvo sam spustila dijete, a onda sam skočila kroz prozor'

