'Tko želi piletine?' Milijarderi iz Nvidije, Samsunga i Hyundaija potezom digli cijeli restoran na noge

Tri milijardera iznenadila su goste kada su u četvrtak ušli u popularni restoran i platili svima račun.

Jensen Huang, izvršni direktor najvrjednije tvrtke na svijetu, giganta u području AI čipova Nvidia, posjetio je seulski restoran s pivom i piletinom s čelnicima dvaju južnokorejskih globalnih tehnoloških titana: predsjednikom Samsung Electronicsa Lee Jae-yongom i izvršnim predsjednikom Hyundai Motor Groupa Chungom Eui-sunom, objavio je CNN.

Pržena piletina uparena s ledeno hladnim točenim pivom, poznatim kao "chimaek", nezaobilazna je poslastica za svakoga tko posjeti Južnu Koreju, a tehnološki velikani najedli su se u Kkanbu Chicken u srcu glavnog grada, uoči summita APEC-a u Gyeongjuu.

"Volim prženu piletinu i pivo s prijateljima, pa je Kkanbu savršeno mjesto, zar ne?", rekao je Huang prolaznicima koji su uživo prenosili događaj dok je stizao u restoran. Osim što je to naziv lanca restorana, "Kkanbu" je sleng riječ za vrlo bliskog prijatelja.

Jeli su kuglice od sira, štapiće od sira, piletinu bez kostiju i prženu piletinu, uz korejsko pivo Terra i lokalno žestoko piće od riže, soju, prema nacionalnoj novinskoj agenciji Yonhap.

Video lokalnih vijesti prikazuje trojac - čija je ukupna neto vrijednost 195 milijardi dolara - kako spajaju ruke kako bi otpili gutljaj piva, gestu koja u Južnoj Koreji učvršćuje prijateljstvo tijekom ispijanja piva.

Huang, Lee i Chung izašli su kako bi okupljenoj gomili ponudili štapiće od piletine i sira.

"Pileća krilca su bila tako dobra. Jeste li već bili ovdje? Nevjerojatno je, zar ne?", rekao je Huang kada su ga pitali o njegovim omiljenim jelima.

Kad je Huang pozvonio na "zlatno zvono", gestu plaćanja računa za sve u restoranu, ljudi su klicali - iako je Lee iz Samsunga platio račun, a Chung drugu rundu, prema Yonhapu.

