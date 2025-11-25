FREEMAIL
UHODAN 'POSAO' /

Hrvatica i tri Bosanke 'pale' dok su džeparile na njemačkom kolodvoru: Nisu birale žrtve

Hrvatica i tri Bosanke 'pale' dok su džeparile na njemačkom kolodvoru: Nisu birale žrtve
Foto: Shutterstock

Prva skupina, koju su činile dvije bosanske državljanke (u dobi od 22 i 37 godina), ukrala je novčanik iz torbice s ramena 66-godišnje Ukrajinke

25.11.2025.
10:24
Tajana Gvardiol
Njemački policajci u civilu ulovili su četiri džeparošice na Glavnom kolodvoru u Neussu u nedjelju u podne. Žene su radile u dvije skupine, piše Fenix

Prva skupina, koju su činile dvije bosanske državljanke (u dobi od 22 i 37 godina), ukrala je novčanik iz torbice s ramena 66-godišnje Ukrajinke. Vrijednost ukradenog novčanika iznosila je približno 100 eura.

Druga skupina, koju su činile 32-godišnja Bosanka i 32-godišnja Hrvatica, ukrala je novčanik iz ruksaka 70-godišnjeg Nijemca. Vrijednost ukradenog novčanika iznosila je približno 215 eura.

Samo jedna uhićena

Policajci su se suočili sa ženama i odmah pronašli ukradene predmete. Sve četiri osumnjičene potom su odvedene u postaju Savezne policije na Glavnom kolodvoru u Düsseldorfu.

Zbog nedostatka osnova za pritvor, tri žene su puštene nakon obrade. Međutim, državno odvjetništvo u Würzburgu izdalo je nalog za uhićenje 22-godišnje Bosanke, te je ona uhićena.

Ukradeni predmeti vraćeni su žrtvama, koje su zahvalile saveznoj policiji na brzoj akciji.

