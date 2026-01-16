Zbog ove rečenice u BiH je nastao politički potres: Evo što je rekao za Hrvate

Klubovi zastupnika svih hrvatskih stranaka u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH uputili su u petak zahtjev za smjenu predsjedatelja Dragana Miokovića koji je ranije ovoga tjedna rekao kako su partizanu na Bleiburgu ubili malo Hrvata.

U zajedničkom prijedlogu klubova HDZ-a BiH – Hrvatskog narodnog sabora, HDZ 1990 – Hrvatskog nacionalnog pomaka, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske republikanske stranke navodi se kako je "utvrđeno da je došlo do gubitka političkog povjerenja", što, kako ističu, predstavlja temeljni razlog za razrješenje Miokovića.

Zahtjev za razrješenjem naći će se u ponedjeljak na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Ranije tijekom dana su iz Domovinskog preporoda najavili da će zbog te izjave Mioković biti prijavljen hrvatskim pravosudnim tijelima.

'Na Bleiburgu ubijeno malo Hrvata'

Inicijativa je uslijedila nakon što je Mioković u televizijskom nastupu komentirao događaje potkraj Drugog svjetskog rata izjavivši da je "na Bleiburgu ubijeno malo Hrvata".

Tu je izjavu Mioković kasnije pokušao ublažiti isprikom, navodeći da nikada ne bi opravdao ratne zločine ili ubojstva zarobljenih vojnika ili civila.

Predstavnici svih većih hrvatskih stranaka u Federaciji BiH su jedinstveni u pozivu na Miokovićevu smjenu navodeći da njegovi javni istupi narušavaju dignitet najviše zakonodavne funkcije koju obnaša.

