JEDAN NESTAO /

Potvrđene crne slutnje: Lavina ubila 8 skijaša u jednoj od najsmrtonosnijih nesreća

Potvrđene crne slutnje: Lavina ubila 8 skijaša u jednoj od najsmrtonosnijih nesreća
Foto: Nevada County Sheriff's Office/Zuma Press/Profimedia

U skupini ih je bilo jedanaest i bili su smješteni u kolibama na visini 2300 metara

19.2.2026.
6:13
Hina
Nevada County Sheriff's Office/Zuma Press/Profimedia
Osmero skijaša poginulo je u lavini u planinama Sierra Nevade u Kaliforniji, a jedan se smatra nestalim, objavile su vlasti u srijedu o jednoj od najsmrtonosnijih nesreća te vrste u američkoj povijesti.

Spasioci su došli do šestero preživjelih po snježnoj oluji koja je u Sierru posljednjih dana nanijela nekoliko metara novog snijega.

Lavina se dogodila u 11,30 sati kod Castle Peaka u Truckeeu u Kaliforniji, 15 kilometara sjeverno od jezera Tahoe i zatrpala skupinu skijaša.

Potvrđene crne slutnje: Lavina ubila 8 skijaša u jednoj od najsmrtonosnijih nesreća
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Preživjeli su se zaštitili najlonskim ceradama i sa spasiocima komunicirali radijem i tekstualnim porukama.

Skijaši su završavali trodnevni izlet s vodičem. U skupini ih je bilo jedanaest i bili su smješteni u kolibama na visini 2300 metara.

Na Sierra Nevadu po tipičnoj zimi padne više od devet metara snijega, što je čini jednim od najsnježnijih mjesta na zapadnoj hemisferi.

U proteklih deset godina, u lavinama u SAD-u je godišnje smrtno stradalo prosječno 27 ljudi, prema podacima Centra za lavine u Coloradu.

