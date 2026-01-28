Tri brata poginula nakon što su propala u zaleđeno jezero: Majka ih gledala dok su se utapali

Tri brata u dobi od šest, osam i devet godina poginula su u ponedjeljak u Bonhamu u sjevernom Teksasu nakon što su propala kroz led na privatnom jezeru.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak, tek tridesetak metara od kuće u kojoj je obitelj boravila. Prema riječima majke, Cheyenne Hangaman, najmlađi sin Howard (6) pokušao je klizati po tankom sloju leda te je prvi propao u ledenu vodu.

Njegova starija braća, Kaleb (8) i EJ (9), bez oklijevanja su skočila za njim kako bi ga spasila, ali su i sami ostali zarobljeni pod ledom, piše BBC.

'Gledala sam ih kako se utapaju'

Majka, koja ukupno ima šestero djece, za nesreću je saznala kada je njezina kći dotrčala u kuću vrišteći. Cheyenne je odmah pojurila do jezera i skočila u vodu.

"Pokušala sam se boriti za živote svoje djece. Morala sam ih gledati kako se muče i utapaju, a nisam im mogla pomoći. Bilo ih je troje, a ja sam bila sama... zato ih nisam mogla spasiti", ispričala je majka.

Tijekom očajničkog pokušaja spašavanja, i sama majka počela je gubiti snagu u ledenoj vodi. U pomoć joj je dotrčao susjed, nogometni trener dječaka, koji je čuo njene krike i pomoću užeta ju izvukao na sigurno.

Tijelo najmlađeg izvukli ronioci

Hitne službe i susjedi uspjeli su prvo izvući dvojicu starijih dječaka, dok je tijelo najmlađeg Howarda pronađeno tek nakon opsežne potrage ronioca.

Cheyenne je svoje sinove opisala kao dječake s velikim snovima. EJ je htio biti nogometna zvijezda, Kaleb je obožavao pjevati i plesati, a Howard je bio poznat po tome što je volio nasmijavati ljude.

"Pobrinite se da čvrsto zagrlite svoju djecu i uvijek im govorite da ih volite", poručila je shrvana majka.

Posljedice razorne zimske oluje

Ova tragedija dio je crnog niza uzrokovanog smrtonosnom zimskom olujom koja je protekli tjedan pogodila SAD. Do sada je potvrđeno više od 20 smrtnih slučajeva povezanih s nevremenom, a tisuće ljudi u Teksasu se i dalje bori s prekidima u opskrbi električnom energijom.

Škola koju su pohađali dječaci osigurala je psihološku pomoć za učenike i osoblje, navodeći da su "shrvani ovim nezamislivim gubitkom".

