Izvodili točku u 'globusu smrti' - jedan mrtav pred očima publike, sve gledala i djeca

Sinoć navečer, u petak, 21. studenog, u Imperial Royal Circusu trebala je biti proslava, ali se pretvorila u tragediju. U Sant'Anastasiji, gradu u blizini Vezuva u Italiji, prostor ispod šatora bio je pun, obitelji su se tiskale na tribinama, svjetla su bila prigušena za najiščekivaniji čin: "globus smrti".

Unutra su se tri motociklista - 26-godišnji Čileanac, 43-godišnji Meksikanac i Kolumbijac istih godina - pripremali za koreografiju.

U mraku su samo LED diode na njihovim odijelima iscrtavale svjetleće krugove, piše Corriere Salermo.

Ritam je bio pravilan, gotovo hipnotički. Tada je nešto puklo.

Prema početnim rekonstrukcijama, čileanski motociklist izgubio je kontrolu i iznenada pao u središte kaveza. Druga dvojica pokušala su usporiti i izbjeći ga, ali prostor je bio premalen: udarili su se u silovitom sudaru. Kad su se svjetla ponovno upalila, situacija je već bila izuzetno ozbiljna. 26-godišnji Čileanac preminuo je nekoliko trenutaka kasnije.

Meksikanac je spašen i prevezen u bolnicu Ospedale del Mare u kritičnom stanju, život mu je bio u opasnosti. Kolumbijcu, ozlijeđenom, ali pri svijesti, pružili su pomoć bolničari.

Incidente mortale a Sant'Anastasia,Napoli dove uno spettacolo acrobatico dell'Imperial Royal Circus si è trasformato in tragedia.Due motociclisti professionisti si sarebbero scontrati durante un numero acrobatico. Uno dei due stuntman è morto a causa delle gravi ferite riportate. pic.twitter.com/sEri8PhzZ9 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 21, 2025

Karabinjeri iz lokalne postaje brzo su stigli na mjesto događaja, ogradili područje i započeli početnu istragu. Tragedija je pogodila cirkus s dugom i burnom poviješću, čuvara tradicije koja datira iz ranih 1900-ih i koja je i danas u vlasništvu obitelji Dell'Acqua.

Posljednjih dana cirkus je izazvao veliku pozornost javnosti i u susjednim gradovima: posjetitelji su nudili besplatne ulaznice na raskrižjima. To je ujedno bio i razlog zašto je predstava bila prepuna; mnoga od njih bila su djeca, šokirana nesrećom. Umjetnici su trebali u nedjelju, demontirati predstavu i preseliti se negdje drugdje.

Incidente al circo, lo stuntman ferito non è in pericolo di vita. Nello scontro, avvenuto durante l'esibizione all'Imperial Royal Circus, ha perso la vita un motociclista cileno di 26 anni @TgrRai https://t.co/M5EpNAT8o5. — Tgr Rai Campania (@TgrRaiCampania) November 22, 2025

"Ovo je", naglašava gradonačelnik Sant'Anastasije, Domenico Esposito, "duboko bolna tragedija, gotovo razorna. Znam da je bilo prisutno mnogo djece koja su svjedočila ovoj tragediji. Mogu samo reći da je ovaj cirkus bio vrlo popularan svaki dan. Nisam vidio njihove predstave, ali čini se vrlo dobro opremljen i pretpostavljam da su imali sve potrebne dozvole za izvođenje tako opasne predstave. Međutim, koliko ja razumijem, stavljanje tri motocikla u jedan kotač prilično je delikatno. Još nisam uspio razgovarati s vlasnicima, ali izražavamo najdublju sućut obiteljima pogođenim ovim tragičnim događajem."

#Sant'Anastasia - Scontro tra motociclisti al circo, muore stuntman



L'incidente si è verificato durante lo spettacolo serale dell'Imperial Royal Circus di Sant'Anastasia. Carabineri sul posto.



Leggi la notizia --> https://t.co/h4ODnT45vs pic.twitter.com/dJnQFTEsby — Stabia Channel (@StabiaChannel) November 22, 2025

