Poginuli nakon erupcije vulkana: Žrtve pronađene zagrljene uz rub kratera
U akciji je sudjelovalo oko 150 pripadnika spasilačkih službi uz pomoć dva termalna drona
Dvoje državljana Singapura koji su nestali nakon erupcije vulkana Dukono na indonezijskom otoku Halmahera pronađeni su mrtvi, potvrdile su u nedjelju lokalne spasilačke službe.
Voditelj službe za spašavanje Iwan Ramdani rekao je kako su tijela pronađena ispod stijenskih odrona uz rub kratera, a prema njegovim riječima, žrtve su pronađene zagrljene, prenosi Reuters.
Izvlačenje tijela bilo je iznimno otežano zbog nepristupačnog terena, loših vremenskih uvjeta i kontinuirane vulkanske aktivnosti. U akciji je sudjelovalo oko 150 pripadnika spasilačkih službi uz pomoć dva termalna drona, a potraga je bila usmjerena na područje uz sam rub kratera.
Preživjeli se vraćaju kući
Vulkan Dukono, smješten u indonezijskoj pokrajini Sjeverni Maluku uz Tihi ocean, eruptirao je u petak izbacujući pepeo do visine od 10 kilometara. Erupcije su se nastavile i tijekom vikenda, ali slabijim intenzitetom.
Spasioci su još u subotu potvrdili smrt jednog indonezijskog planinara koji se također vodio kao nestao nakon erupcije.
Ukupno je 17 osoba preživjelo incident, među njima sedam državljana Singapura i deset Indonežana.
Singapursko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će se sedmero preživjelih državljana vratiti kući tijekom nedjelje, dok još nije poznato kada će tijela poginulih biti prebačena u Singapur.
POGLEDAJTE VIDEO: Ovo nisu oblaci, već dramatični prizori vulkana: Laki Laki je opet erumpirao