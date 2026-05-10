Poginuli nakon erupcije vulkana: Žrtve pronađene zagrljene uz rub kratera

Dvoje državljana Singapura koji su nestali nakon erupcije vulkana Dukono na indonezijskom otoku Halmahera pronađeni su mrtvi, potvrdile su u nedjelju lokalne spasilačke službe.

Voditelj službe za spašavanje Iwan Ramdani rekao je kako su tijela pronađena ispod stijenskih odrona uz rub kratera, a prema njegovim riječima, žrtve su pronađene zagrljene, prenosi Reuters.

Izvlačenje tijela bilo je iznimno otežano zbog nepristupačnog terena, loših vremenskih uvjeta i kontinuirane vulkanske aktivnosti. U akciji je sudjelovalo oko 150 pripadnika spasilačkih službi uz pomoć dva termalna drona, a potraga je bila usmjerena na područje uz sam rub kratera.

Preživjeli se vraćaju kući

Vulkan Dukono, smješten u indonezijskoj pokrajini Sjeverni Maluku uz Tihi ocean, eruptirao je u petak izbacujući pepeo do visine od 10 kilometara. Erupcije su se nastavile i tijekom vikenda, ali slabijim intenzitetom.

Spasioci su još u subotu potvrdili smrt jednog indonezijskog planinara koji se također vodio kao nestao nakon erupcije.

Ukupno je 17 osoba preživjelo incident, među njima sedam državljana Singapura i deset Indonežana.

Singapursko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će se sedmero preživjelih državljana vratiti kući tijekom nedjelje, dok još nije poznato kada će tijela poginulih biti prebačena u Singapur.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo nisu oblaci, već dramatični prizori vulkana: Laki Laki je opet erumpirao