Tko je bio Dick Cheney?

Predsjednike pamtimo, potpredsjednike baš i ne - ali Dick Cheney, koji je umro u ponedjeljak, osigurao je svoje mjesto u povijesti kao siva eminencija i jedan od najmoćnijih potpredsjednika u američkoj povijesti.

Bivši zamjenik Georgea W. Busha (2001.-2009.), umro je u ponedjeljak navečer od komplikacija upale pluća te srčanih i krvožilnih bolesti, podijelila je u utorak njegova obitelj u izjavi.

Republikanac, bivši član Zastupničkog doma za Wyoming i ministar obrane, već je bio važan igrač u saveznoj prijestolnici Washingtonu kada ga je tadašnji guverner Teksasa George W. Bush izabrao za svog potpredsjedničkog kandidata na predsjedničkim izborima 2000. godine, na kojima je Bush kasnije pobijedio.

Kao potpredsjednik od 2001. do 2009., Cheney se snažno borio za proširenje predsjedničke moći, smatrajući da je krenula erodirati sa skandalom Watergate koji je s dužnosti zbacio Richarda Nixona. Također je proširio značaj ureda potpredsjednika okupivši tim za nacionalnu sigurnost koji je često služio kao središte moći unutar vlade.

Cheney je bio snažan zagovornik invazije na Irak 2003. i bio je među najglasnijim dužnosnicima Bushove administracije koji su upozoravali na opasnost od navodnih iračkih zaliha oružja za masovno uništenje. Takvo oružje nije pronađeno.

Sukobio se s nekoliko visokih Bushovih savjetnika, uključujući državne tajnike Colina Powella i Condoleezzu Rice, te je branio "pojačane" tehnike ispitivanja osumnjičenika za terorizam koje su uključivale simulaciju utapanja i lišavanje sna. Odbor za obavještajne poslove američkog Senata i posebnog izvjestitelja UN-a za borbu protiv terorizma i za ljudska prava i mnogi drugi okarakterizirali su te tehnike "mučenjem".

I njegova kći Liz Cheney postala je utjecajna republikanska zastupnica, također u Zastupničkom domu, ali je izgubila mjesto nakon što se usprotivila republikanskom predsjedniku Donaldu Trumpu i glasala za njegov opoziv nakon napada njegovih pristaša na Kapitol 6. siječnja 2021. Njezin otac složio se s njom i rekao da će 2024. glasati za demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris.

"U 248-godišnjoj povijesti naše nacije nikada nije postojala osoba koja je veća prijetnja našoj republici od Donalda Trumpa", rekao je čovjek koji je dugo bio neprijatelj ljevice.

Cheneyja su veći dio života mučili srčani problem. Prvi srčani udar pretrpio je u dobi od 37 godina. Srce mu je transplantirano 2012. godine.

Sukob s Irakom

Cheney i ministar obrane Donald Rumsfeld, kolege tijekom Nixonova mandata, bili su najglasniji zagovornici invazije na Irak u ožujku 2003. godine.

U pripremi za rat, Cheney je sugerirao da bi mogle postojati veze između Iraka i Al-Kaide te napada na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. Komisija za napade 11. rujna kasnije je opovrgnula ovu teoriju.

Cheney je predviđao da će američke snage u Iraku biti "dočekane kao osloboditelji" te da će raspoređivanje snaga "ići relativno brzo... nekoliko tjedana, a ne mjeseci ".

Iako nije pronađeno oružje za masovno uništenje, Cheney je u kasnijim godinama inzistirao da je invazija bila ispravna odluka na temelju tadašnjih obavještajnih podataka i uklanjanja iračkog predsjednika Sadama Huseina s vlasti.

Više od deset godina ranije, kao ministar obrane pod predsjednikom Georgeom W. Bushom, Cheney je vodio američku vojnu operaciju protjerivanja iračke okupacijske vojske iz Kuvajta u prvom Zaljevskom ratu.

Poticao je Busha starijeg da zauzme beskompromisan stav protiv Iraka nakon što je Sadam Husein poslao svoje snage u okupaciju Kuvajta u kolovozu 1990. No tada Cheney još nije podržao invaziju na Irak, smatrajući da će Sjedinjene Države morati djelovati same i da će se situacija pretvoriti u kaos.

Prvi republikanac u obitelji

Richard Bruce Cheney rođen je u Lincolnu u Nebraski, od majke Marjorie Lorraine (rođene Dickey) i Richarda Herberta Cheneyja 30. siječnja 1941., na dan kada je tadašnji predsjednik Franklin Roosevelt napunio 59 godina. Njegova majka bila je konobarica, a kasnije je postala igračica softballa. Otac je bio državni službenik u Službi za očuvanje tla.

Obje strane obitelji bile su odani demokrati tzv. New Deala, Rooseveltova paketa reformi izlaska iz Velike depresije, napisao je u svojoj knjizi "U moje vrijeme: Osobni i politički memoari" iz 2011.

Uvjeren da bi predsjednik htio znati da dijeli rođendan s njegovim unukom, Cheneyjev djed uvjerio je Marjorie i Richarda da telegramom podijele vijest s Bijelom kućom.

U svojoj obitelji "bio sam prvi republikanac vjerojatno još od pradjeda koji se borio u Građanskom ratu na strani Unije", rekao je u dokumentarcu PBS-a "Dick Cheney: Udaljen tek otkucaj srca".

Kao dječak s obitelji se preselio u Wyoming, a kasnije pohađao Sveučilište Yale. "Bio sam osrednji student, u najboljem slučaju", rekao je. Odustao je.

'Smrtonosna alergija na maslinastu boju'

Po povratku u Wyoming 1962. radio je na izgradnji dalekovoda i termoelektrana na ugljen, a onda stekao diplomu iz politologije na Sveučilištu Wyoming.

Iz tog vremena prisjetio se posjeta tadašnjeg predsjednika Johna F. Kennedyja, koji je studente upozorio na važnost upotrebljavanja naučenog u svrhu poboljšanja države i svijeta. "On nas je sve inspirirao, a u vrijeme kada sam pokušavao vratiti svoj život u red, bio sam posebno zahvalan na osjećaju uzvišenih mogućnosti koje je opisao", napisao je u svojim memoarima.

U svojim dvadesetima, piše u memoarima, Cheney je izražavao oštro neslaganje sa studentima koji su blokirali kampuse u znak prosvjeda protiv Vijetnamskog rata.

"Općenito, podržavao sam naše trupe u Vijetnamu i pravo Kennedyjeve i Johnsonove vlade da donesu odluku o umiješanosti", napisao je. Sam nikada nije bio regrutiran.

Prema njegovom biografu Johnu Nicholsu, budući je političar više puta tražio odgode i izuzeća kako bi izbjegao regrutaciju. "Cheney je reagirao na mogućnost nošenja uniforme svoje zemlje poput čovjeka sa smrtonosnom alergijom na maslinastu boju", napisao je Nichols u časopisu The Nation 2011. Cheney je odgovorio da bi rado bio služio.

'Darth Vader'

Cheney je stigao u Washington 1969. kao kongresni pripravnik i obavljao razne dužnosti u Bijeloj kući tijekom republikanskih vlada Nixona i Geralda Forda. Jedan od njegovih najranijih mentora bio je Rumsfeld, koji je radio kao ministar obrane u vladama Forda i Busha mlađeg. Kad je Cheney postao Fordov šef kabineta, naslijedio je Rumsfelda.

Tijekom 10 godina koliko je bio jedini zastupnik za Wyoming, Cheney bilježi vrlo konzervativan dosje, dosljedno glasajući protiv prava na pobačaj. Također je glasao protiv puštanja na slobodu zatvorenog južnoafričkog vođe Nelsona Mandele te protiv kontrole oružja i mjera financiranja okoliša i obrazovanja.

Njegova supruga Lynne, srednjoškolska ljubav, postala je konzervativan glas kulturnih pitanja. Liz, njihova najstarija kći, izabrana je u Zastupnički dom 2016. godine nakon što je izgradila reputaciju promicanja agresivnih vanjskopolitičkih stavova sličnih očevim.

Tijekom njegova potpredsjedničkog mandata, televizijski komičari Dicku Cheneyju nadjenuli su nadimak Darth Vader. Nije dao da mu to naškodi, šaleći se da mu je čast što ga uspoređuju sa zlikovcem iz "Ratova zvijezda". Čak se i oblačio kao Vader za nastup u "Tonight Showu", kao vrstu promocije svojih memoara.

'Hvala Sotoni što mi je dao inspiraciju...'

Čak i prije Trumpova uspona, njegova podrška konzervativnim pitanjima nije bila ujednačena. Njegova druga kći, Mary, također republikanka, lezbijka je.

Cheney je podržavao istospolne veze, što ga je dovelo u sukob s naporima Bushove administracije da se donese ustavni amandman protiv istospolnih brakova. Taj amandman na kraju nije uspio.

Godine 2006. dospio je na naslovnice tijekom lova u Teksasu kada je slučajno ranio svog prijatelja, teksaškog odvjetnika Harryja Wittingtona, u lice kad mu je prsnula sačma.

Kontroverze su nastavile progoniti bivšeg potpredsjednika i nakon što je napustio Bushovu administraciju. Bio je tema oštrog biografskog filma iz 2018. pod nazivom "Vice", u kojem ga je glumio Christian Bale, koji se udebljao 18 kg i obrijao glavu kako bi sličio političaru.

"Hvala Sotoni što mi je dao inspiraciju kako odigrati ovu ulogu", rekao je Bale primajući nagradu Zlatni globus za svoj portret Cheneyja.

Tijekom književne turneje za svoje memoare, činilo se kako Cheney uživa u izazivanju gnjeva. Neposredno prije objavljivanja, s veseljem je predvidio da će zbog toga glave "eksplodirati" diljem Washingtona.

Dijelove knjige posvetio je obračunu s bivšim kolegama poput državne tajnice Rice, koju je prikazao kao naivnu.

Cheney se također osvrnuo na svjetonazor tadašnjeg predsjednika Baracka Obame. Nije mogao shvatiti zašto su demokrati zabrinuti da je američki vojni zatvor u zaljevu Guantanamo na Kubi štetan za imidž Amerike.

