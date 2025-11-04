Umro bivši i najvažniji američki potpredsjednik Dick Cheney - u 85. godini

Dick Cheney preminuo u 85. godini života. Dick Cheney bio je američki političar i poslovni čovjek koji je obnašao dužnost 46. potpredsjednika Sjedinjenih Država od 2001. do 2009. godine pod predsjednikom Georgeom W. Bushom. Smatran je jednim od najmoćnijih potpredsjednika u američkoj povijesti.

Odigrao je značajnu i često kontroverznu ulogu iza kulisa u "Globalnom ratu protiv terorizma" administracije nakon napada 11. rujna. Bio je ključni zagovornik invazije na Irak 2003. godine, na temelju tvrdnji da režim Saddama Husseina posjeduje oružje za masovno uništenje, koje nikada nisu potvrđene.

Rođen 30. siječnja 1941. u Lincolnu, Nebraska, Cheney je odrastao u Casperu, Wyoming. Tijekom života suočavao se sa značajnim zdravstvenim izazovima, uključujući nekoliko srčanih udara, što je dovelo do transplantacije srca 2012. godine. Ostao je aktivan glas u politici nakon što je napustio dužnost, posebno kritizirajući vodstvo Donalda Trumpa.