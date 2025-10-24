Tinejdžeri divljali u ukradenom vozilu, skoro izazvali sudar: U akciji dignut i helikopter

Njemačka policija uhitila je u noći na četvrtak dvojicu maloljetnih tinejdžera nakon filmske potjere zbog koje je dignut i helikopter. Naime, dvojac u dobi od 14 i 15 godina u ukradenom kombiju ignorirali su znakove za zaustavljanje prometne policije na izlazu iz Dortmunda.

Jurili su 140 kilometara na sat, prošli kroz crveno i skoro izazvali sudar s vučnim vozilom, prenosi Fenix magazin.

Potjera se nastavila predgrađu kada u tinejdžeri izašli vozila i pokušali pobjeći pješice. U akciju su se priključili helikopter i civilni službenici te uhitili dječake.

Ukradeni kombi

Kasnije se ispostavilo da je kombi ukraden, no još se istražuje jesu li ga otuđili bjegunci.

Bez obzira na to, protiv mladića su pokrenuti kazneni postupci zbog vožnje bez vozačke dozvole, ugrožavanja sigurnosti prometu neovlaštene uporabe motornog vozila.

