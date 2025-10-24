FILMSKA POTJERA /

Tinejdžeri divljali u ukradenom vozilu, skoro izazvali sudar: U akciji dignut i helikopter

Tinejdžeri divljali u ukradenom vozilu, skoro izazvali sudar: U akciji dignut i helikopter
×
Foto: Ina Fassbender/afp/profimedia/ilustracija

Kasnije se ispostavilo da je kombi ukraden, no još se istražuje jesu li ga otuđili bjegunci

24.10.2025.
8:51
Dunja Stanković
Ina Fassbender/afp/profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemačka policija uhitila je u noći na četvrtak dvojicu maloljetnih tinejdžera nakon filmske potjere zbog koje je dignut i helikopter. Naime, dvojac u dobi od 14 i 15 godina u ukradenom kombiju ignorirali su znakove za zaustavljanje prometne policije na izlazu iz Dortmunda. 

Jurili su 140 kilometara na sat, prošli kroz crveno i skoro izazvali sudar s vučnim vozilom, prenosi Fenix magazin. 

Potjera se nastavila predgrađu kada u tinejdžeri izašli vozila i pokušali pobjeći pješice. U akciju su se priključili helikopter i civilni službenici te uhitili dječake. 

Ukradeni kombi

Kasnije se ispostavilo da je kombi ukraden, no još se istražuje jesu li ga otuđili bjegunci.

Bez obzira na to, protiv mladića su pokrenuti kazneni postupci zbog vožnje bez vozačke dozvole, ugrožavanja sigurnosti prometu  neovlaštene uporabe motornog vozila.

POGLEDAJTE VIDEO: Središće puno policije, usred bijela dana upucan muškarac

NjemačkaPotjeraPolicijaTinejdžeri
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FILMSKA POTJERA /
Tinejdžeri divljali u ukradenom vozilu, skoro izazvali sudar: U akciji dignut i helikopter