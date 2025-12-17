Mještani tuguju, obitelj shrvana: Tinejdžer uhićen zbog ubojstva djevojčice (9)

Britanka Aria Thorpe, koja je tek proslavila svoj deveti rođendan i veselila se božićnim poklonima izbodena je na smrt u ponedjeljak. Tinejdžer je uhićen zbog sumnje na ubojstvo. Stravičan napad dogodio se u mirnoj ulici u Somersetu samo deset dana prije Božića. Policiju su u kuću pozvali bolničari nešto iza 18 sati. Tinejdžer je uhićen oko 15 minuta kasnije, ispred željezničke stanice Worle, manje od kilometra od mjesta tragedije. Pritvoren je zbog sumnje na ubojstvo devetogodišnjakinje, piše Mirror.

"Molim vas, možete li svi dati meni i mojoj obitelji vremena da ožalostimo iznenadni gubitak moje nećakinje Arije. Ovo je bila iznenadna tragedija i moja obitelj trenutno prolazi kroz ekstremnu bol", napisao je njezin ujak Jordan Hull na Facebooku.

Liječnici su pokušali reanimirati djevojčicu, ali nisu uspjeli. Prvi policajac stigao je u područje Mead Valea u ponedjeljak u 18.09 sati, gdje je djevojčica proglašena mrtvom na mjestu događaja. Dječak je uhićen u blizini Worlea i trenutno je u policijskom pritvoru. Provode se istrage od kuće do kuće, a na mjestu je policijski kordon.

'Svi smo slomljenog srca'

Aria je živjela u trosobnom stanu stambene zadruge sa svojom majkom frizerkom Victorijom Hull (36). Bliska prijateljica Nadia ispričala je kako će se salon Lucky Streaks zatvoriti do daljnjega. Rekla je da je provjerila s Victorijinim ocem prije nego što je na Facebooku objavila tragediju.

"Zaista nisam htjela ništa pisati... ali neki od vas znaju iz vijesti, a ja dobivam hrpu poruka. Tor je primila strašne vijesti i tuguje zbog gubitka kćeri. Salon će biti zatvoren do daljnjega. Molim vas, poštujte nju i njezinu obitelj. Rado ću odgovoriti na sva pitanja u vezi s terminima, ali neću govoriti ni o čemu drugom. Svi smo slomljenog srca i molimo vas da budete poštovani u ovom trenutku", napisala je.

Aria je opisana kao divna djevojčica prema riječima majke njezine bliske prijateljice Mollie Taylor.

Motiv ubojstva nije poznat

"Aria je bila divna djevojčica, drska za svoje godine. Voljela se dotjerivati ​​i raditi ono što male djevojčice rade. Ona i moja kći bile su najbolje prijateljice, uvijek su se igrale zajedno i svake bi večeri bile jedna kod druge. Mollie je znala da se nešto dogodilo u Arijinoj kući sinoć i poslali smo je kod bake da je držimo podalje. Bojim se reći joj to kasnije kad dođe kući iz škole. Kako reći osmogodišnjoj djevojčici da je njezina najbolja prijateljica ubijena?", rekla je njezina majka Tamara (40).

Aria i Mollie su se veselile Božiću i razgovarale su o svojoj listi želja samo noć prije tragičnog uboda nožem. ispred zgrade su ostavljeni srceparajući pozdravi. Jedan glasi:

"Aria, hvala ti što si se igrala sa mnom. Puno ljubavi tebi, tvojoj sestri i mami", piše pored četiri srca.

"Ne sumnjamo da će se zajednica ujediniti kao jedan odgovor na ovu tragediju. U sklopu naše istrage provode se istrage na imanju i molimo ljude za strpljenje i razumijevanje dok se taj posao provodi", rekao je načelnik Appleford.

Policijski kordon ostaje na mjestu na cesti dok istraga traje. Motiv ubojstva nije naveden, a policija moli sve koji imaju ikakve informacije o slučaju da se jave u najbližu policijsku postaju.

