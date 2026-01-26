U sudaru na stazi poznatog skijališta poginuo muškarac (49), tinejdžer pobjegao

Četrnaestogodišnjak iz Irske pobjegao je nakon stravičnog sudara na sijaškoj stazi u poznatom austrijskom skijalištu. Muškarac (49) s kojim se sudario je preminuo. Prema izjavama očevidaca, skijao je velikom brzinom, piše The Sun.

Tragična nesreća dogodila se u subotu na skijalištu u Schmittenhöheu, a policija je pokrenula potragu za tinejdžerom. Međutim, dječak se sam predao policiji u nedjelju. Nesreća se dogodila oko 15 sati na stazi Hirschkogel, navode izvješća. Vjeruje se da su se 49-godišnjak i tinejdžer sudarili velikom brzinom.

Spasitelji nisu mogli učiniti ništa za nesretnog muškarca. Unatoč svim naporima bolničara, preminuo je na mjestu događaja. Svjedoci su rekli da se dječak na skijama izvukao s mjesta nesreće. Plavokosa žena, za koju se pretpostavlja da mu je majka, navodno ga je poticala na bijeg.

Pokrenuta opsežna potraga

Tinejdžer je govorio engleski i imao je ozljedu na unutarnjoj strani bedra, dodali su svjedoci. U subotu je započela velika potraga kako bi se pronašao dječak za kojeg se sumnjalo da je umiješan u nesreću i žena koja je bila s njim.

Alpska radna skupina pretražila je padinu dronovima, a policija je prikupila dokaze, uključujući skijaške štapove. Policajci su otkrili da su štapovi bili unajmljeni u blizini, što im je možda pomoglo u identifikaciji tinejdžera.

Srećom, 14-godišnjak se sam predao. Obdukcija će utvrditi točan uzrok smrti 49-godišnjaka.

Još jedan Britanac poginuo je u skijaškoj nesreći ranije ovog mjeseca u sjevernoj Italiji. Također, 49-godišnji skijaš umro je od srčanog udara dok je skijao u Claviereu. Prevezen je u bolnicu u Susi u Torinu prije nego što je njegovo tijelo pokopano.

Još jedan Britanac poginuo je na skijanju u prosincu. Mladić (24) se spuštao niz ledenu stazu s grupom prijatelja prije nego što se strmoglavio s gotovo 300 metara niz strmu padinu izvan uređenih staza.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati okupirali Kronplatz - Franjo oduševio reakcijom