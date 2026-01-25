Užasna nesreća na skijanju: Otac (41) poginuo pred očima vlastitog sina (6)

Muškarac (41) poginuo je u subotu ujutro tijekom skijanja u švicarskom Melchesse-Fruttu, a stravičnu tragediju gledao je njegov šestogodišnji sin, javlja portal Heute.

Otac i sin oko 9.05 sati skijali su na stazi Erzegg u trenutku kada je 29-godišnji snowboarder prešao preko uzvisine i sudario se s njima.

Umro na mjestu

Udar je bio toliko jak da je 41-godišnjak zadobio teške ozljede glave i poginuo na licu mjesta. Dijete i snowboarder lakše se ozlijeđeni, a helikopter ih je prevezao u obližnje bolnice.

Kantonalna policija Obwaldena u suradnji s Državnim odvjetništvo Obwaldena istražuje sve okolnosti tragedije.

Protiv snowboardera pokrenut je kazneni postupak.

